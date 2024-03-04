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KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları! İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı

Sağlık sektöründe kariyer yapmayı hayal ediyorsanız, İŞKUR'dan müjdeli haber geldi! Hastaneler için personel alımı başladı ve Hasta Kayıt Görevlisi, Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi, Yardımcı Hizmetler Personeli, Acil Tıp Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Röntgen Teknikeri, Diş Hekimi Yardımcısı, Ebe ve daha birçok pozisyonda farklı kadrolarda alımlar yapılıyor. 15 Mart 2024 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr adresinden online başvuru yapabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 16:18 Güncelleme 07 Mart 2024, 16:18
KPSS şartı yok: İşte hastane personel alımı başvuru şartları! İş arayanlara hastanelerde masa başı çalışma imkanı

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartı aranmaksızın hastaneler için çeşitli pozisyonlarda personel alımına başlandığını duyurdu. Bu gelişme, özellikle özel hastanelerde çalışmak isteyen adaylar için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor.

Hastane Personel Alımı Başvuru Koşulları ve Süreci

İŞKUR, adaylardan bazı temel şartları yerine getirmelerini bekliyor. Bu şartlar arasında vardiyalı çalışabilme yeteneği, dış görünüşe özen gösterme ve adli sicil kaydının temiz olması gibi önemli kriterler bulunuyor. Adayların ayrıca bir güvenlik soruşturmasından geçirilerek olumlu sonuç almaları gerekiyor. Bu şartları taşıyan herkes, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Hastane Personel Alımı Aranan Pozisyonlar ve Fırsatlar

İŞKUR, sağlık sektöründe hasta danışmanı pozisyonunun yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt memuru, hasta kabul ve yönlendirme memuru, hasta ve yaşlı bakıcısı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane refakatçisi gibi çeşitli pozisyonlar için de personel alımı yapacağını açıkladı. Bu çeşitlilik, farklı yetenek ve ilgilere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş olanakları sunuyor.

Hastane Personel Alımı Nasıl Başvurulur?

Başvuru süreci oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yapın.
  2. "İş arayan" olarak kayıt oluşturun.
  3. Gerekli bilgileri doldurarak profilinizi tamamlayın.
  4. İlginizi çeken iş ilanlarını inceleyin ve başvurun.
  5. "Uygula" veya "Bu işe başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Hastane Personel Alımı İş İlanları

Sağlık Sektöründe Temizlik Görevlisi Pozisyonları

  • Konum: Konya / Selçuklu
  • Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
  • Açık Pozisyon Sayısı: 2
  • Son Başvuru Tarihi: 10.03.2024
  • Çalışma Şekli: Özel / Daimi

Eskişehir'de Temizlik Görevlisi İlanı

  • Konum: Eskişehir / Tepebaşı
  • Pozisyon: Temizlik Görevlisi
  • Açık Pozisyon Sayısı: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 11.03.2024
  • Çalışma Şekli: Özel / Daimi

İstanbul'da Çeşitli Pozisyonlar için İşçi Alımı

  • Konum: İstanbul / Üsküdar
  • Pozisyonlar: Beden İşçisi (Genel) ve Büro Memuru (Genel)
  • Açık Pozisyon Sayısı: 6 (her bir pozisyon için)
  • Son Başvuru Tarihi: 12.03.2024
  • Çalışma Şekli: Özel / Daimi

Kocaeli ve Bursa'da Sağlık ve Yiyecek Sektörü İş İlanları

  • Pozisyonlar ve Konumlar:
    • Hemşire (Kocaeli / Gebze)
    • Muhasebeci (Kocaeli / Gebze)
    • Eczane İşçisi (Kocaeli / Gebze)
    • Servis Elemanı (Garson) (Bursa / Nilüfer)
    • Aşçı Yardımcısı (Bursa / Nilüfer)
  • Açık Pozisyon Sayısı: Her biri için 1
  • Son Başvuru Tarihi: 13.03.2024
  • Çalışma Şekli: Özel / Daimi

Konya'da Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir Pozisyonu

  • Konum: Konya / Selçuklu
  • Pozisyon: Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir
  • Açık Pozisyon Sayısı: 1
  • Son Başvuru Tarihi: 15.03.2024
  • Çalışma Şekli: Özel / Daimi

Hastane Personel Alımı İş İlanlarına Başvuru İçin Tıklayınız

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