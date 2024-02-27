SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

10.21’de başvuru ekranı açıldı! Hastanelere KPSS'siz, ikamet şartsız 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte İŞKUR iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe yaşanan personel açığını gidermek ve özel sektör hastanelerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere önemli bir girişimde bulundu. Bu çerçevede, özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan veya puanı düşük olan bireyler için kapsamlı bir istihdam fırsatı sunuluyor. İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, özel sektör hastanelerine KPSS şartsız, 18-56 yaş arası hasta danışmanı ve hasta kabul-kayıt görevlisi alımı yapılacak. Bu alım, sağlık sektöründe çalışmak isteyen adaylara kapılarını açarken, özellikle bu alanda deneyimi olmayan veya daha önce farklı sektörlerde çalışmış olan bireyler için yeni bir başlangıç imkanı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 10:26 Güncelleme 27 Şubat 2024, 10:26
10.21’de başvuru ekranı açıldı! Hastanelere KPSS’siz, ikamet şartsız 18-56 yaş arası hasta danışmanı, hasta kabul-kayıt görevlisi alınıyor! İşte İŞKUR iş ilanları

Sağlık sektöründe kariyer yapma hayali olanlar için mükemmel bir fırsat kapıda! Özel hastanelerde önemli bir rol oynayan hasta danışmanı ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için alımlar başladı. Bu pozisyonlar, hastanelerin vazgeçilmez unsurları arasında yer almakta ve hastaların sağlık hizmetlerine erişiminde kritik bir köprü görevi görmektedir. KPSS şartı olmaksızın gerçekleştirilen bu alımlar, 18-56 yaş arası tüm adaylara açık olup, sağlık sektöründe kariyer yapma arzusunda olan herkesi kapsıyor.

İŞKUR'dan Hastane Personeli Olmak İsteyenlere Fırsat

Hastanede çalışmak isteyenler için güzel haber geldi. Özel sektördeki hastanelere yapılan alımlarla, KPSS puanı şartı aranmadan çalışma imkanı doğdu. Adayların, belirtilen genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR Hasta Danışmanı Başvuru Şartları

Hasta danışmanı olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 en fazla 59 yaşında olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
  • Gerekli durumda vardiyalı çalışabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

Başvuracak adaylar için eğitim ve yaş şartlarının ilanlara göre değişebileceği hatırlatılıyor.

Diğer Hastane Personel Alımları

İŞKUR, hasta danışmanı alımının yanı sıra hasta bakıcı, hasta bakımevi müdürü, hasta kabul kayıt görevlisi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, hasta ve yaşlı refakatçisi ve hastane hizmetlisi gibi pozisyonlarda da alımlar yapılacağını belirtiyor.

İŞKUR Üzerinden Hastane Personel Alımı İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

İŞKUR Web Sitesine Gitme: İlk olarak, İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine gidin.

Eğer daha önce İŞKUR'a üye olmadıysanız, "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Ana sayfada "Üye Ol" veya "İş Arayan Girişi" seçeneklerinden birini seçerek kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz.

Kayıt olurken TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgileriniz gibi gerekli alanları doldurmanız istenecektir.

Üye girişi yaptıktan sonra, iş arama sayfasından ilgilendiğiniz iş pozisyonu için arama yapabilirsiniz. Arama kriterlerine iş kodu, şehir, meslek vb. bilgileri girerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarından ilginizi çeken bir ilana tıkladığınızda, o ilanın detaylarına ulaşabilirsiniz. İlan detaylarında işverenin aradığı nitelikler, iş tanımı, çalışma saatleri, maaş bilgisi gibi önemli bilgiler yer alır.

İlan detayları sayfasında genellikle "Başvur" veya "Bu İşe Başvur" gibi bir buton bulunur. İlana başvurmak için bu butona tıklayın ve gerekli adımları takip edin.

Başvurunuz işverene iletilecektir. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların takibi de İŞKUR'un web sitesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, işverenler sizi doğrudan arayabilir veya İŞKUR üzerinden iletişime geçebilir.

Bazı iş ilanları için İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara veya eğitim programlarına katılmanız istenebilir.

İŞKUR KPSS şartsız binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları ve ilanlarİŞKUR KPSS şartsız binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları ve ilanlar
İŞKUR KPSS şartsız binlerce güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı yapacak : İşte başvuru şartları ve ilanlar

Hastane Personel Alımı İlanları

Hastane Personel Alımı İlanları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! YPG-YPJ’nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Özgür Özel zorla el çektirdi! Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu narkozlu halde istifaya zorlandı! CHP’liler isyan etti
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne?
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini almanız mümkün
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum’un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular
SON DAKİKA