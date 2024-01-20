ÖZEL SEKTÖR - MEMUR mesai saatleri düştü mü? Çalışma saatleri kısalacak mı, haftada 4 GÜN mü olacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışan, çalışma saatleri konusundaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Aylar önce çalışanların daha verimli olabilmesi amacıyla mesai saatlerini düşürecek düzenlemelerin gündeme gelmesiyle birlikte konu hakkında araştırmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Peki, çalışma saatleri kısalacak mı? İşte son dakika duyuruları...

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÇALIŞMA SAATLERİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 16 Ocak günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."