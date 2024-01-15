İŞKUR duyurdu: 15-31 Ocak iş arayanlar hemen buna baksın! Türkiye’de en çok alım yapılan ilanlar ve başvuru şartları belli oldu

Ocak 2024 İtibariyle Açık İş İlanları
İŞKUR, Ocak 2024 itibarıyla 100.784 açık iş ilanına sahip olduğunu duyurdu. Bu ilanlar arasında en çok talep gören meslekler ve açık iş sayıları şu şekilde sıralanmaktadır:
- Beden İşçisi (Genel): 22.087
- Temizlik Görevlisi: 4.558
- Satış Danışmanı / Uzmanı: 3.031
- Garson (Servis Elemanı): 1.692
- Ambar/Depo Görevlisi: 1.438
- Ön Muhasebeci: 1.412
- Paketleme İşçisi: 1.347
Bu ilanlar, iş arayanlar için çeşitli sektörlerde fırsatlar sunmaktadır ve İŞKUR'un iş piyasasına olan katkısını vurgulamaktadır.
Başvuru Nasıl Yapılır?
İŞKUR'un açık iş ilanlarına başvuru yapma süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:
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İŞKUR e-Şube'ye Giriş Yapın: İŞKUR'un açık iş ilanlarına başvurmak için öncelikle İŞKUR e-Şube web sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer bir İŞKUR hesabınız yoksa, web sitesi üzerinden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.
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Kişisel Bilgilerinizi Güncelleyin: Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, kişisel bilgilerinizi güncellemeniz önemlidir. Bu bilgiler, iş başvurunuz sırasında işverenlere sunulacaktır.
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İş İlanlarını Araştırın: İŞKUR e-Şube'de yer alan 'Açık İş İlanları' bölümünden, ilgi alanınıza ve niteliklerinize uygun iş ilanlarını araştırabilirsiniz.
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Başvuru Yapın: İlginizi çeken bir iş ilanını bulduğunuzda, ilan detaylarına girerek 'Başvuru Yap' butonuna tıklayın. Bazı durumlarda, başvuru için ek bilgiler veya belgeler istenebilir.
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Başvuru Durumunuzu Takip Edin: Başvuru yaptıktan sonra, başvuru durumunuzu İŞKUR e-Şube üzerinden takip edebilirsiniz. İŞKUR ve işverenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurunuzun durumu güncellenecektir.
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