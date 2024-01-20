20-31 Ocak ayı açık iş ilanları İŞKUR 2024! İlkokul mezunu 19.400, 20.600, 21.700 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülkenin dört bir yanında çeşitli sektörlerde geniş bir iş ilanı yelpazesi sunarak iş arayan vatandaşlara farklı alanlarda iş bulma imkanı sağlıyor. Bu zengin çeşitlilik, adayların kendi beceri ve ilgi alanlarına uygun iş pozisyonlarını bulmalarına olanak tanıyor. Özellikle İŞKUR'un her yıl Ocak ayında yayınladığı iş ilanları, yılın başlangıcında iş arayanlar için çeşitli kariyer fırsatları sunuyor. İŞKUR, farklı sektörlerde geniş bir iş ilanı seçeneği sunuyor. Bu ilanlar arasında, sanayiden hizmet sektörüne, teknolojiden sağlık alanına kadar geniş bir yelpazede iş fırsatları bulunuyor. Adaylar, kendi eğitim ve tecrübelerine uygun iş ilanlarını İŞKUR'un online platformu üzerinden kolaylıkla inceleyebiliyorlar.