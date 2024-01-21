İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI 2024 | MEB 2. dönem okullara TYP ile temizlikçi alımı başladı mı, kadro ve kontenjanlar nasıl? TYP’lilere kadro var mı?

Türkiye genelinde istihdamı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştireceği alımlarla gündeme oturuyor. Özellikle okullara yapılacak temizlikçi alımları, iş arayan vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Peki, İŞKUR'un bu yılki okullara temizlikçi alımları ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de, afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebepler gibi özel politika gerektiren durumlarda kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP), özellikle işsiz bireylerin çalışma alışkanlıklarını sürdürebilmelerini sağlamak ve geçici gelir desteği sunmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında uygulanmaktadır.

Henüz 2024 yılı için TYP alımları başlamadı. Detaylar netleştiğinde ve ilanlar duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

TYP Uygulama Koşulları: TYP, afet, salgın, acil durum, diğer mücbir sebepler ve sosyal kriz gibi olağanüstü durumları kapsamaktadır. Bu programlara katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve belirli sosyal güvenlik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Öğrenciler ve emekliler programdan yararlanamazken, özel politika gruplarına öncelik verilmektedir.

Katılımcı Seçimi: Katılımcıların seçiminde noter kurası, liste yöntemi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi uygulanmaktadır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar gibi özel politika gruplarına öncelik tanınmaktadır.

Ödemeler ve Süre: Her katılımcıya, İş Kanunu'na göre belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısıyla çarpımı sonucu ödeme yapılmaktadır. TYP uygulama süresi en fazla 6 aydır. Katılımcılar haftada 45 saat boyunca programdan yararlanabilirler. Bir kişi, hayatı boyunca 27 Eylül 2017 tarihinden sonra en fazla 9 ay süreyle TYP'den yararlanabilir.