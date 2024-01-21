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İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI 2024 | MEB 2. dönem okullara TYP ile temizlikçi alımı başladı mı, kadro ve kontenjanlar nasıl? TYP'lilere kadro var mı?

2024 yılında TYP alımlarının başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden duyurulacak olan ilanlar, adaylara hangi projelerde görev alabilecekleri konusunda bilgi verecek. Özellikle okullara yapılacak temizlikçi alımları, eğitim kurumlarının hijyen standartlarını artırmayı amaçlıyor ve bu alanda iş arayanların ilgisini çekiyor.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 16:27 Güncelleme 21 Ocak 2024, 16:27
İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI 2024 | MEB 2. dönem okullara TYP ile temizlikçi alımı başladı mı, kadro ve kontenjanlar nasıl? TYP’lilere kadro var mı?

Türkiye genelinde istihdamı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştireceği alımlarla gündeme oturuyor. Özellikle okullara yapılacak temizlikçi alımları, iş arayan vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Peki, İŞKUR'un bu yılki okullara temizlikçi alımları ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

2024 TYP işçi alımı başladı mı?

Henüz 2024 yılı için TYP alımları başlamadı. Detaylar netleştiğinde ve ilanlar duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

Türkiye'de, afet, salgın, acil durum ve diğer mücbir sebepler gibi özel politika gerektiren durumlarda kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen Toplum Yararına Programlar (TYP), özellikle işsiz bireylerin çalışma alışkanlıklarını sürdürebilmelerini sağlamak ve geçici gelir desteği sunmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında uygulanmaktadır.

TYP Uygulama Koşulları: TYP, afet, salgın, acil durum, diğer mücbir sebepler ve sosyal kriz gibi olağanüstü durumları kapsamaktadır. Bu programlara katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve belirli sosyal güvenlik kriterlerini sağlamak gerekmektedir. Öğrenciler ve emekliler programdan yararlanamazken, özel politika gruplarına öncelik verilmektedir.

Katılımcı Seçimi: Katılımcıların seçiminde noter kurası, liste yöntemi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi uygulanmaktadır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar gibi özel politika gruplarına öncelik tanınmaktadır.

Ödemeler ve Süre: Her katılımcıya, İş Kanunu'na göre belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısıyla çarpımı sonucu ödeme yapılmaktadır. TYP uygulama süresi en fazla 6 aydır. Katılımcılar haftada 45 saat boyunca programdan yararlanabilirler. Bir kişi, hayatı boyunca 27 Eylül 2017 tarihinden sonra en fazla 9 ay süreyle TYP'den yararlanabilir.

İzin ve Yasaklılık Durumları: Katılımcılar, TYP süresince 5 gün ücretsiz izin kullanabilirler. Ancak bu dönemde ücret ödenmez. Mazeretsiz ayrılan veya ilişiği kesilen katılımcılar, belirli bir süre boyunca yeni bir TYP'ye başvuramazlar.

Yüklenici Sorumlulukları: Yükleniciler, katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden sorumludur. Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini yapmamaları durumunda süreli ihtar alırlar ve belirli bir süre boyunca TYP'lerden yasaklılık uygulanabilir.

TYP'LİLERE KADRO GELECEK Mİ?

Şu an itibariyle TYP kadro düzenlemesi ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Ancak kamuoyu tarafından bu konuda beklenti ve ilgi bulunmaktadır.

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