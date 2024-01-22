İŞKUR 22-31 Ocak hastanelere sekreter, temizlik, çaycı, hemşire ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 18.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), hastanelerde çalışmak üzere önemli sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlar, sağlık sektöründeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek. İŞKUR, hastaneler için güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreter gibi farklı pozisyonlarda alımlar yapacak. Ancak, adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, bu pozisyonlar için başvuru şartlarının kurum ve kadrolara göre değişiklik göstermesidir. Hastanelerde yapılacak olan bu personel alımları, hem istihdamın artırılmasına hem de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek uygun pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirilecek.