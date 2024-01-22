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İŞKUR 22-31 Ocak hastanelere sekreter, temizlik, çaycı, hemşire ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 18.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu, yani İŞKUR, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hastanelerde görev yapacak bir dizi personel alımı yapma kararı aldı. Bu alımlar, sağlık sektörünün kritik bir parçası olan hastanelerde çeşitli pozisyonlarda çalışacak olan yetenekli bireyler arasında büyük bir talep yaratmıştır. İŞKUR'un bu alımlarında göz önünde bulundurması gereken en önemli faktör, her bir pozisyonun kendine özgü başvuru şartlarına sahip olmasıdır. İşte hastanelere sekreter, temizlik, çaycı, hemşire ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:31 Güncelleme 22 Ocak 2024, 10:31
İŞKUR 22-31 Ocak hastanelere sekreter, temizlik, çaycı, hemşire ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 18.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), hastanelerde çalışmak üzere önemli sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlar, sağlık sektöründeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek. İŞKUR, hastaneler için güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreter gibi farklı pozisyonlarda alımlar yapacak. Ancak, adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, bu pozisyonlar için başvuru şartlarının kurum ve kadrolara göre değişiklik göstermesidir. Hastanelerde yapılacak olan bu personel alımları, hem istihdamın artırılmasına hem de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek uygun pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirilecek.

Hastaneler için Güvenlik, Temizlik ve Sekreter Pozisyonları

İŞKUR'un hastaneler için planladığı personel alımı, çeşitli pozisyonlara yönelik olacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve sekreterler bulunuyor. Her bir pozisyon için belirlenen başvuru şartları, adayların göz önünde bulundurması gereken önemli kriterleri içermektedir.

Başvuru Şartları ve Gereklilikler

Hastanelerde çalışmak isteyen adaylar için genel başvuru şartları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak.
  • Güvenlik ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları içinse ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak gerekiyor.
  • Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması.
  • İlgili pozisyon için aranan belgelere sahip olmak (örneğin, güvenlik görevlisi için güvenlik kimlik kartı).
  • İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak.

Başvuru Süreci ve İŞKUR'un E-Şube Sistemi

Adaylar, başvurularını İŞKUR'un e-Şube sistemi üzerinden gerçekleştirebilirler. Sistemde, ilgili pozisyona göre arama yaparak tüm başvuru şartlarını ve diğer detayları öğrenebilirler. Yeni alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

İstihdam ve Sağlık Hizmetlerine Katkı

Bu personel alımları, hem sağlık sektöründeki istihdamı artıracak hem de hastanelerin etkin ve kaliteli hizmet sunmasına katkıda bulunacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek kendilerine uygun pozisyonlar için başvurularını yapabilirler.

Ocak Ayı Hastane İş İlanları

İlgilenen adaylar, Ocak ayı hastane iş ilanlarına İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve detaylı bilgi edinebilirler. Bu duyuru, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok aday için heyecan verici bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İŞKUR, bu alımlarla hem işsizlik oranını azaltmayı hem de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

İŞKUR'un açık pozisyonları için son başvuru tarihlerine göre sıralanan iş ilanları şu şekildedir:

  1. Bulaşıkçı (Stevard) - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)

  2. Aşçı Yardımcısı - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)

  3. Aşçı - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)

  4. Garson (Servis Elemanı) - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)

  5. Temizlik Görevlisi - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 20 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)

  6. Beden İşçisi (Genel) - Adana / Seyhan

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)

  7. Temizlik Görevlisi - Bursa / Nilüfer

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2024 (19 Gün Kaldı)

  8. Güvenlik Görevlisi - Bursa / Osmangazi

    • Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2024 (21 Gün Kaldı)

  9. Temizlik Görevlisi - Ankara / Çankaya

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)

  10. Çaycı - Kocaeli / Gebze

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)

  11. Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) - Kocaeli / Gebze

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)

  12. Bulaşıkçı (Stevard) - Kocaeli / Gebze

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)

  13. Depo Görevlisi (Gıda) - Bursa / Nilüfer

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2024 (24 Gün Kaldı)

  14. Temizlik Görevlisi - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024 (27 Gün Kaldı)

  15. Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024 (27 Gün Kaldı)

  16. İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) - İstanbul / Ataşehir

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 23 Ocak 2024 (3 Gün Kaldı)

  17. Eczane Hizmetleri Teknikeri - Konya / Selçuklu

    • Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2024 (4 Gün Kaldı)

  18. Sekreter(Yönetici Sekreter / Asistan) - Konya / Selçuklu

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2024 (4 Gün Kaldı)

  19. Hemşire - Kocaeli / Gebze

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2024 (5 Gün Kaldı)

  20. Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi - Kocaeli / Gebze

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2024 (5 Gün Kaldı)

  21. Beden İşçisi (Genel) - İzmir / Çiğli

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)

  22. Garson (Servis Elemanı)(Şef Garson) - Bursa / Nilüfer

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)

  23. Garson (Servis Elemanı) - Bursa / Nilüfer

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)

  24. Temizlik Görevlisi - İstanbul / Pendik

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2024 (11 Gün Kaldı)

  25. Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri - Denizli / Merkezefendi

    • Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 2 Şubat 2024 (13 Gün Kaldı)

  26. Bilgisayar İşletmeni - İstanbul / Bağcılar

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 2 Şubat 2024 (13 Gün Kaldı)

  27. Temizlik Görevlisi - Ankara / Çankaya

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2024 (14 Gün Kaldı)

  28. Garson (Servis Elemanı) - İstanbul / Küçükçekmece

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2024 (17 Gün Kaldı)

  29. Hemşire - Bursa / Nilüfer

    • Özel / Daimi, 1 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2024 (17 Gün Kaldı)

  30. Ön Muhasebeci - Ankara / Yenimahalle

    • Özel / Daimi, 2 Açık Pozisyon
    • Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024 (18 Gün Kaldı)

Hastanelere çaycı, hemşire, sekreter güvenlik görevlisi alımı başvurusu için tıklayınız

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