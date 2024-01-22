İŞKUR 22-31 Ocak hastanelere sekreter, temizlik, çaycı, hemşire ve güvenlik görevlisi alımı başladı! En az 18.400 TL maaşla! İşte başvuru şartları

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), hastanelerde çalışmak üzere önemli sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlar, sağlık sektöründeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek. İŞKUR, hastaneler için güvenlik, temizlik görevlisi ve sekreter gibi farklı pozisyonlarda alımlar yapacak. Ancak, adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, bu pozisyonlar için başvuru şartlarının kurum ve kadrolara göre değişiklik göstermesidir. Hastanelerde yapılacak olan bu personel alımları, hem istihdamın artırılmasına hem de sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacaktır. Adaylar, başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek uygun pozisyonlar için başvurularını gerçekleştirilecek.
Hastaneler için Güvenlik, Temizlik ve Sekreter Pozisyonları
İŞKUR'un hastaneler için planladığı personel alımı, çeşitli pozisyonlara yönelik olacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve sekreterler bulunuyor. Her bir pozisyon için belirlenen başvuru şartları, adayların göz önünde bulundurması gereken önemli kriterleri içermektedir.
Başvuru Şartları ve Gereklilikler
Hastanelerde çalışmak isteyen adaylar için genel başvuru şartları şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak.
- Güvenlik ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları içinse ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak gerekiyor.
- Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması.
- İlgili pozisyon için aranan belgelere sahip olmak (örneğin, güvenlik görevlisi için güvenlik kimlik kartı).
- İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak.