Türkiye genelinde birçok sektörde istihdam sağlamaya devam eden İŞKUR, bu kez temizlik sektöründe 81 ilde 5.540 personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurular elektronik ortamda alınacak. Adaylar, İŞKUR'un online başvuru sistemini kullanarak ilanlara başvurularını gerçekleştirebilecekler. İşte İŞKUR temizlik işçisi alımı başvuru ekranı ve şartları...
İŞKUR tarafından duyurulan temizlik işçisi kontenjanları
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin. İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın..
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR'da yer alan temizlik işçisi kontenjanları
KONTENJANLAR
🔹 Beden İşçisi (Temizlik) 657
🔹 Laboratuvar Temizlik İşçisi 1
🔹 Temizlik Görevlisi 4852
🔹 Temizlik Görevlisi (Hastane) 21
🔹 Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü 2
🔹 Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.) 7
İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan temizlik işçisi ilanları
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
*En az ilkokul mezunu olmak,
*Sağlık problemi bulunmamak,
*Takım çalışmasına yatkın,
*Kişisel temizliğine önem veren,
*Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun,
*18 - 45 yaş aralığında.
Not: Bazı kriterler kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Yukarıda yer alan genel başvuru şartlarıdır.