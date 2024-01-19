SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ekranı! ÖSYM KPSS 2024/3 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, KPSS-2024/3 kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak üzere adaylardan tercih alacak. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre, başvuruda bulunmak isteyen adaylar tercihlerini 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Peki, ÖSYM KPSS 2024/3 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ekranı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 12:00 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:03
Milli Eğitim Bakanlığı MEB personel alımı ekranı! ÖSYM KPSS 2024/3 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru tarihleri...

Adaylar tercih işlemlerini 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren başlatabilecek ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bu süre zarfında adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yönelik tercihlerini belirleyerek başvurularını yapabilecek.

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DETAYLAR

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmeleri gereken ayrıntılar tercih kılavuzunda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Adaylar, pozisyonlara göre istenilen nitelikleri, başvuru şartlarını ve diğer önemli bilgileri tercih kılavuzundan kontrol ederek işlemlerini gerçekleştirmelidirler.

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! İstikbal göklerdedir mesajı... Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?
Yeni Kandil Süleymaniye! KYB’yi yaptırım değil operasyon paklar... Fidan’ın ’ileri tedbir’ resti ve ABD - PKK kuklası Bafel Talabani
Son dakika: Katliamın gölgesinde 15. Cuma! Mescid-i Aksa’da Türk ambargosu
SON DAKİKA