Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ekranı! ÖSYM KPSS 2024/3 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru tarihleri...

Adaylar tercih işlemlerini 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren başlatabilecek ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bu süre zarfında adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yönelik tercihlerini belirleyerek başvurularını yapabilecek.
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DETAYLAR
Başvuru sürecinde adayların dikkat etmeleri gereken ayrıntılar tercih kılavuzunda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Adaylar, pozisyonlara göre istenilen nitelikleri, başvuru şartlarını ve diğer önemli bilgileri tercih kılavuzundan kontrol ederek işlemlerini gerçekleştirmelidirler.
ÖSYM DUYURDU
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.