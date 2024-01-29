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MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı! Sözleşmeli er başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları...

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı için başvuruların sona ereceği tarihi açıkladı. Başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresi ve e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2024 MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru şartları ve kontenjanlar nasıl şekillendi? İşte sözleşmeli er alımı başvuru ekranı!

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 12:05 Güncelleme 29 Ocak 2024, 12:05
MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı! Sözleşmeli er başvurusu nasıl, nereden yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları...

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için başvuruların ne zaman sona ereceğine dair bir açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti başvuruları, 11 Şubat 2024 tarihine kadar http://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adaylar e-Devlet üzerinden giriş yaparak, "bilgilerim" kısmında eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenilen bilgileri dolduracaklar. Ardından, başvuru ekranına yönlendirilecekler ve tercihlerini belirleyebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/1 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu da yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, en az ilköğretim diplomasına sahip, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar ise düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsa sözleşmeli erbaş ve er olmak için hemen başvuruda bulunabilecek.

Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sözleşmeli erbaş ve erlerin ücretleri o yıl için belirlenen asgari ücret üzerinden, görev yaptıkları birlik türü ve hizmet yıllarına göre hesaplanıyor.

Bu kapsamda 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olarak belirlendi.

Ayrıca sözleşmeli erlerin kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasının ardından sözleşmeli erbaş ve erlere, görev yaptıkları süre kadar ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler, hizmet yılına göre 2024 yılı temmuz zammına kadar, ilk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 600 lira 7'nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara ise 966 bin 375 lira olarak veriliyor.

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