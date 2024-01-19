2024 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı ve kadroları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, matematik, din kültürü...

ATAMA NE ZAMAN OLACAK?
Bu gelişmelerin ardından öğretmen adayları, yeni atama takvimini ve kontenjan dağılımlarını merakla bekliyor. Henüz net bir tarih belirlenmemiş olsa da 2024 yılı içerisinde atama yapılması öngörülüyor.
2024 ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI!
Öğretmen adayları, atama takviminin belirlenmesinin ardından, kadro ve branş dağılımlarını öğrenmek için bir süre daha bekleyecekler. Bu süreçte resmi açıklamaları takip eden adaylar, atanacakları branşları ve kontenjanları öğrenerek planlamalarını yapabilecekler.
Kontenjanlar açıklandığında haberimizde yer alacak.
EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?
Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atamasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ayrılan kontenjanlar ve atamaların dağılımı dikkat çekiyor. Atamaların büyük bir kısmının deprem bölgesine yapıldı.
🔴 Sınıf öğretmenliği branşı, 7 bin 878 kontenjanla atamalarda öne çıkan bir branş oldu.
🔴 Ayrıca rehberlik alanında da 3 bin 604 kontenjan ayrıldı.
🔴 Okul öncesi öğretmenliği branşı ise 3 bin 269 kontenjanla dikkat çekiyor.
🔴 İlköğretim matematik alanında 2 bin 656 kontenjan bulunurken, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanında ise 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
Özellikle deprem bölgesine yapılan atamalarda, 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.. Bu atamalar, depremzedelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öncelikli olarak gerçekleştirilmiştir.