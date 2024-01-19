2024 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Öğretmen atama kontenjanları, branş dağılımı ve kadroları! Sınıf öğretmenliği, rehberlik, matematik, din kültürü...

Öğretmen adayları için heyecan verici bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte 2024 öğretmen ataması için bekleyiş başladı. Peki, 2024 öğretmen atma kontenjanları açıklandı mı? İşte adaylar için 2024 MEB atama takvimi ...

"Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısında bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." demişti.