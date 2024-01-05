SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

2024 Ocak ayı en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları! İşte bekçi alımı 18-55 yaş arası başvuru şartları! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) son güncellemesiyle iş arayanlar için sevinçli bir haber yayımlandı. Özel sektördeki istihdamı artırmak amacıyla, bekçi alımı ilanları yenilendi. Bu yeni duyuru, 18 ile 55 yaş aralığındaki bireylere büyük bir istihdam kapısı açıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar için işte önemli ayrıntılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:16 Güncelleme 05 Ocak 2024, 09:14
2024 Ocak ayı en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları! İşte bekçi alımı 18-55 yaş arası başvuru şartları! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mevcut iş ilanlarına yeni bir duyuru ekleyerek bekçi pozisyonları için personel alım sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden yapılan bu yeni alım, güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

🔶 Adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
🔶 İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak başvuru için gereklidir.
🔶 Adaylar 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.

🔶 Kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamış olmak şartı aranmaktadır.
🔶 Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile ilgili tedavi görmüş ya da görüyor olmamak gerekmektedir.

🔶 En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir).
🔶 Adayların vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bekçi alımı için başvuru şartlarını açıkladı. İŞKUR'un resmi duyurusuyla birlikte, adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden ya da tek tıkla İŞKUR internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, alımların özel sektöre yapılacağı belirtilmiş olup, bu nedenle KPSS puanı aranmayacak. Ancak, ilanlarda belirtilen özel şartların adaylar tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi önemlidir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargı harekete geçmişti: Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na 5 yıl hapis istemi!
Son dakika: Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor?
SON DAKİKA