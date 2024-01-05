2024 Ocak ayı en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları! İşte bekçi alımı 18-55 yaş arası başvuru şartları! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mevcut iş ilanlarına yeni bir duyuru ekleyerek bekçi pozisyonları için personel alım sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden yapılan bu yeni alım, güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mevcut iş ilanlarına yeni bir duyuru ekleyerek bekçi pozisyonları için personel alım sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden yapılan bu yeni alım, güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.
İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
🔶 Adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
🔶 İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak başvuru için gereklidir.
🔶 Adaylar 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.
🔶 Kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamış olmak şartı aranmaktadır.
🔶 Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile ilgili tedavi görmüş ya da görüyor olmamak gerekmektedir.
🔶 En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir).
🔶 Adayların vardiyalı çalışabilme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bekçi alımı için başvuru şartlarını açıkladı. İŞKUR'un resmi duyurusuyla birlikte, adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden ya da tek tıkla İŞKUR internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Ayrıca, alımların özel sektöre yapılacağı belirtilmiş olup, bu nedenle KPSS puanı aranmayacak. Ancak, ilanlarda belirtilen özel şartların adaylar tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi önemlidir.