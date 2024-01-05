2024 Ocak ayı en az ilkokul mezunu bekçi alımı ilanları! İşte bekçi alımı 18-55 yaş arası başvuru şartları! İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mevcut iş ilanlarına yeni bir duyuru ekleyerek bekçi pozisyonları için personel alım sürecini başlattı. İŞKUR üzerinden yapılan bu yeni alım, güvenlik alanında çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 🔶 Adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

🔶 İlköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmak başvuru için gereklidir.

🔶 Adaylar 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.