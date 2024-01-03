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Tazminatlar artıyor: İşte yeni kıdem tavanı

Bu ay yeni kazançlarla birlikte tazminatlar da artıyor. Kıdem tazminatında en düşük tutar asgari ücretle artarken, en yüksek tutara da memur zammı yansıyor. Emekli olanların, işten ayrılanların eline daha fazla para geçecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:44 Güncelleme 03 Ocak 2024, 11:17
Tazminatlar artıyor: İşte yeni kıdem tavanı

Bu ay artan gelirlerle birlikte tazminatlar da artıyor. Kıdem tazminatında alt sınır asgari ücret zammıyla yükselirken, üst sınırın yani tavanın ne kadar olacağı da memur maaş katsayısındaki artışın açıklanmasıyla ortaya çıktı.

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NASIL HESAPLANIYOR?

Kıdem tazminatı çalışanların son ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl sayısı ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu hesaba çalışana yapılan düzenli ödemeler, tam yılı aşan süreler de katılıyor. Yapılacak ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak tazminat tutarının bir tavanı bulunuyor. Bu tavan memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak artıyor.

İŞTE YENİ TAVAN

2023 yılının ikinci yarısında tazminat tavanı çalışılan her yıl için 23 bin 489 lira olarak belirlendi. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için en çok 23 bin 311 lira ödendi. Giydirilmiş son brüt maaşı bu tutarın altında olanlara kendi kazancı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat ödendi.



Tazminat tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla bu yılın ilk yarısı için ise 35 bin 58 liraya yükseldi.

Bu tutardan da damga vergisi kesilerek yıllık en çok lira 34 bin 792 lira ödeme yapılacak. Kıdem tazminatı tavanındaki artış da brüt maaşı 23 bin 489 liranın üzerinde olanları etkileyecek.



ASGARİ ÜCRETLİ NE ALACAK?

Yeni asgari ücret de ödenecek en düşük tazminatı artırdı. 2023'ün ikinci yarısında işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 13 bin 415 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 13 bin 312 lira ödeniyordu.

Bu yıl işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanacak, damga vergisi kesilmiş olarak 19 bin 850 lira ödeniyor.

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