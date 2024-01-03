Bu ay artan gelirlerle birlikte tazminatlar da artıyor. Kıdem tazminatında alt sınır asgari ücret zammıyla yükselirken, üst sınırın yani tavanın ne kadar olacağı da memur maaş katsayısındaki artışın açıklanmasıyla ortaya çıktı.

2024 yılı kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu! NASIL HESAPLANIYOR?



Kıdem tazminatı çalışanların son ücreti üzerinden hesaplanıyor. Çalışılan yıl sayısı ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu hesaba çalışana yapılan düzenli ödemeler, tam yılı aşan süreler de katılıyor. Yapılacak ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak tazminat tutarının bir tavanı bulunuyor. Bu tavan memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak artıyor.