İŞKUR 4-11 Ocak 2024 güncel iş ilanları:En az 17.002 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

2024 yılının başlarında, İŞKUR , KPSS şartı olmadan ve sınavsız olarak çeşitli iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu süreçte, özellikle beden işçisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talep dikkat çekiyor. İŞKUR, KPSS gibi sınav şartları olmaksızın, çeşitli iş alanları için ilanlar yayımlıyor. Bu ilanlara başvuru yapmak için herhangi bir sınavdan geçmek gerekmiyor. İşte İŞKUR Ocak 2024 güncel iş ilanları...

İŞKUR, özel sektör ve kamu kurumları bünyesine gerçekleştireceği personel alımlarında yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi pozisyonu için ilanlar yayımladı. Bu alımlara başvuracak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gibi genel şartlar aranıyor.

Genel Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen genel şartlar şu şekildedir: