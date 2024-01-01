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Ocak ayında öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak? 2024 ek ders ücreti ne kadar olacak? Ücretli öğretmen ek ders ödeme takvimi 2024

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan ücretli öğretmenlere yönelik önemli bir düzenleme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Kararı ile ek ders ücretlerine yüzde 25 oranında artış yapıldı. Ayrıca, resmi görevi bulunmayanlara haftada verilen ek ders görevi saati de 39'dan 36'ya düşürüldü. Peki, 2024 ek ders ücreti ne kadar olacak? Ocak ayında öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 10:48 Güncelleme 01 Ocak 2024, 10:49
Ocak ayında öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak? 2024 ek ders ücreti ne kadar olacak? Ücretli öğretmen ek ders ödeme takvimi 2024

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan ücretli öğretmenlere yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması" başlıklı karar ile ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 artış yapıldı.

EK DERS ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 ARTIŞ!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2024?

Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından 60.12 TL olan ücretli öğretmen saatlik ek ders ücretinde yüzde 25 artış yapıldı. Yüzde 25 artışın ardından ek ders ücreti saatlik 75.15 TL'ye yükselmiş oldu.

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