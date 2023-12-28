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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 27 bin işçi alımı şartları ve kadroları neler? Uzman tabip, ebe, hemşire...

2024 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararla, ülkenin sağlık sektörünü güçlendirmek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi. Bu karar, sağlık sektöründe çalışacak yeni personellerin istihdamına yönelik detayları ve başvuru süreçlerini kapsıyor.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 09:54 Güncelleme 28 Aralık 2023, 09:54
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 27 bin işçi alımı şartları ve kadroları neler? Uzman tabip, ebe, hemşire...

Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar doğrultusunda, 2024 yılında sağlık sektöründe istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı netleşti. Yeni düzenleme, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olup, toplamda 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikerinin istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 27 bin işçi alımı şartları ve kadroları neler? İşte konu hakkında detaylar...

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak itibariyle geçerli olacak olan karara göre, Türkiye genelinde toplamda 27 bin işçi alımı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

KADROLAR NELER?

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları hakkında henüz detaylı açıklamalar gelmedi.

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