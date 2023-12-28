Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 27 bin işçi alımı şartları ve kadroları neler? Uzman tabip, ebe, hemşire...

Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar doğrultusunda, 2024 yılında sağlık sektöründe istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı netleşti. Yeni düzenleme, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olup, toplamda 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikerinin istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 27 bin işçi alımı şartları ve kadroları neler? İşte konu hakkında detaylar...