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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 106. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Özel Güvenlik maaşları 2024

Ülkemizin güvenliği için önemli bir role sahip olan özel güvenlik personellerinin katıldığı 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG), büyük bir katılım ve heyecanla tamamlandı. Binlerce adayın ter döktüğü bu sınavlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 106. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 08:38 Güncelleme 30 Aralık 2023, 08:38
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 106. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Özel Güvenlik maaşları 2024

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimi doğrultusunda, Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) yapıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.



Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.



Sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.

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