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Kamuya 1360 personel alımı yapılacak! Başvuru tarihleri açıklandı! Gelir İdaresi Başkanlığı 1271, TÜBİTAK 2, Tarım ve Orman Bakanlığı...

Kamuya personel alımları yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 1360 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Peki başvurular ne zaman, şartları neler? İşte bilgiler...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 07:50 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:50
Kamuya 1360 personel alımı yapılacak! Başvuru tarihleri açıklandı! Gelir İdaresi Başkanlığı 1271, TÜBİTAK 2, Tarım ve Orman Bakanlığı...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alacak. TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere de 2 personel istihdam edilecek. Başvuru tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alımı için başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek. Aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. Ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta yapılacak.

Alımlar için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına uzman ve denetçi alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

TÜBİTAK 2 personel alımı

TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

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