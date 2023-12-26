Kamuya 1360 personel alımı yapılacak! Başvuru tarihleri açıklandı! Gelir İdaresi Başkanlığı 1271, TÜBİTAK 2, Tarım ve Orman Bakanlığı...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alacak. TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere de 2 personel istihdam edilecek. Başvuru tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alımı Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 gelir uzman yardımcısı alımı için başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek. Aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek. Ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta yapılacak. Alımlar için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.