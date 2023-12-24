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Tarım işçisi, şoför, güvenlik görevlisi 7 bin 158 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı kadroları açıkladı! KPSS puanıyla...

2024 yılının personel alım ilanları duyurulmaya başlandı. Kamuda çalışmak isteyenlere müjde. Resmi duyuru geldi. Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yılda 7 bin 158 personel istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 158 tarım ve orman uzman yardımcısı, 5500 sözleşmeli personel, 1500 tarım işçisi alımı yapılacağı açıklandı. Bu noktada tüm branşlar, başvuru tarihleri, şartları merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 07:56 Güncelleme 24 Aralık 2023, 14:45
Tarım işçisi, şoför, güvenlik görevlisi 7 bin 158 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı kadroları açıkladı! KPSS puanıyla...

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacağının duyurulmasıyla birçok soru gündeme geldi. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz.'' diyen Yumaklı, açıklamasının devamında ''Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. İşte personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2024 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun detayları belli oldu. Buna göre aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500'ü sözleşmeli, bin 500'ü tarım işçisi ve 158'i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi.

Buna göre Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şöyle:

  • Destek Personeli 1443
  • Büro Personeli 1088
  • Ziraat Mühendisi 982
  • Veteriner Hekim 652
  • Şoför 487
  • Gıda Mühendisi 193
  • Orman Muhafaza Memuru 162
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155
  • Su Ürünleri Mühendisi 107
  • Orman Mühendisi 81
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi 155
  • Su Ürünleri Mühendisi 107
  • Orman Mühendisi 81
  • Laborant 56
  • Biolog 33
  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 18

  • Harita Mühendisi 15
  • Kimya Mühendisi 14
  • Bilgisayar Mühendisi 6
  • İnşaat Mühendisi 6
  • Gemi Adamı 2

Söz konusu personel alımları ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

DİĞER ALIMLAR

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek.

657 sayılı Kanunun Ek 41 inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, yarışma sınavı ile personel alınacak.

7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak.

BAKAN YUMAKLI: "BAKANLIĞIMIZIN HER BİR FERDİYLE BİRLİKTE ÜRETİCİ VE VATANDAŞ ODAKLI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni ihdas edilen kadroların Bakanlık için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnsan kaynağımızı 2024 yılında da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "7 bin 158 kadronun hem bakanlığımıza hem de teşkilatımıza katılacak arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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