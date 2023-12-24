Tarım işçisi, şoför, güvenlik görevlisi 7 bin 158 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı kadroları açıkladı! KPSS puanıyla...

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı yapacağının duyurulmasıyla birçok soru gündeme geldi. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı için 7 bin 158 personel alımı gerçekleştireceğiz.'' diyen Yumaklı, açıklamasının devamında ''Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. İşte personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2024 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun detayları belli oldu. Buna göre aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500'ü sözleşmeli, bin 500'ü tarım işçisi ve 158'i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi.