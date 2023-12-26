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Polis alımı kontenjanları açıklandı mı, branş dağılımı nasıl? 2024 polis alımı ne zaman yapılacak? Polis alımı sınavları ne zaman 2024?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'nin güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacıyla önemli bir girişimde bulunarak, toplamda 10 bin 102 yeni kadro oluşturdu. Bu yeni kadrolar, hem merkez hem de taşra teşkilatlarında görev alacak binlerce polis memuru, başmüfettiş ve müdür pozisyonlarını kapsamaktadır. Peki, 2024 polis alımı ne zaman yapılacak? Polis alımı kontenjanları açıklandı mı, branş dağılımı nasıl? Polis alımı sınavları ne zaman 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 10:11 Güncelleme 26 Aralık 2023, 10:11
Polis alımı kontenjanları açıklandı mı, branş dağılımı nasıl? 2024 polis alımı ne zaman yapılacak? Polis alımı sınavları ne zaman 2024?

POMEM tarafından düzenlenecek olan 2024 polis alım başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Son olarak gerçekleştirilen 30. Dönem POMEM polis alım sürecinin tamamlanmasının ardından, polis adayları gözlerini 31. Dönem POMEM başvurularına çevirdi. Peki, 2024 polis alımı ne zaman yapılacak? Polis alımı kontenjanları açıklandı mı, branş dağılımı nasıl? Polis alımı sınavları ne zaman 2024? İşte detaylar...



POLİS ALIMINDA KONTENJAN BİLGİSİ

Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.



POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.

Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.



POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

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