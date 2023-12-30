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İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı ilanları: 18-52 yaş, asgari ücretten fazla maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte şartlar

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara yönelik çeşitli iş ilanları yayınlamakta ve bu ilanlara başvurmak isteyen adayların belli kriterleri karşılaması gerektiğini belirtmektedir. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilinden gelen bu ilanlar, farklı sektörlerde iş fırsatları sunmakta. İlanlara başvurabilmek için genel olarak bazı temel şartlar aranmakta. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara başvuracak adayların en az 18 yaşında olmaları gerekiyor, bu durum iş gücü piyasasına katılmak isteyen genç yetişkinler için önemli bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 10:35 Güncelleme 30 Aralık 2023, 10:35
İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı ilanları: 18-52 yaş, asgari ücretten fazla maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde çeşitli özel sektör ve kamu kurumları için temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur pozisyonlarına yönelik yeni iş ilanları yayınlamıştır. Bu ilanlar, Türkiye'nin birçok ilinde iş arayanlara KPSS şartı olmaksızın çeşitli iş fırsatları sunuyor. İŞKUR tarafından yayınlanan bu yeni iş ilanları, temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur gibi çeşitli pozisyonları kapsamaktadır. Bu ilanlar, iş arayanların beceri ve deneyimlerine uygun farklı iş olanakları sunarak, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları oluşturdu.

Temizlik ve Güvenlik Personeli, Bekçi Alım İlanları

Özel sektör ve kamu kurumları, temizlik ve güvenlik personeli, bekçi pozisyonları için geniş çaplı personel alımları yapmaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR üzerinden düzenli olarak güncellenmekte ve Türkiye'nin değişik illerindeki iş fırsatlarını yansıtmaktadır.

  • Temizlik Görevlisi İlanları: Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur.
  • Güvenlik Görevlisi ve Bekçi İlanları: Güvenlik alanında hizmet verecek, belirli güvenlik standartlarına uygun adaylar aranmaktadır.

Teknik Pozisyonlar ve Memur Alımları

Ayrıca, kaynakçı, tamirci gibi teknik pozisyonlar ve çeşitli memur kadroları için de ilanlar bulunmaktadır. Bu pozisyonlar için aranan nitelikler ve eğitim düzeyi ilana göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru Süreci ve İpuçları

İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, adayların eğitim, yaş ve diğer uygunluk kriterlerine göre değerlendirilmektedir. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  • İlanlardaki şartları dikkatlice okuyun ve uygunluk durumunuzu değerlendirin.
  • Gerekli belgeleri ve başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
  • İlanlarda belirtilen son başvuru tarihlerine dikkat edin.

İŞKUR web sitesi üzerinden temizlikçi, güvenlik görevlisi veya bekçi gibi iş ilanlarına başvurmak için genellikle şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

  1. İŞKUR Web Sitesini Ziyaret Edin: İŞKUR'un resmi web sitesinin iş ilanları sayfasını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden açın.

  2. İş İlanlarını Araştırın: İş unvanı (örneğin, temizlikçi, güvenlik görevlisi, bekçi), konum ve diğer ilgili filtreler gibi kriterlerinize uygun iş ilanlarını arama fonksiyonunu kullanarak bulun.

  3. İş Detaylarını İnceleyin: İlgilendiğiniz bir iş ilanını bulduğunuzda, işin gereklilikleri, nitelikler ve başvuru talimatları dahil daha fazla detayı görmek için üzerine tıklayın.

  1. Hesap Oluşturun veya Giriş Yapın: Eğer İŞKUR web sitesine daha önce kaydolmadıysanız, bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Eğer zaten kayıtlıysanız, bilgilerinizle giriş yapın.

  2. Başvuruyu Tamamlayın: Başvuru formunu doldurmak için talimatları takip edin. Bu, özgeçmişinizi yüklemeyi, kişisel bilgileri doldurmayı ve işe özgü soruları yanıtlamayı içerebilir.

  3. Başvurunuzu Gönderin: Başvuru formunu doldurduktan sonra, tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak için gözden geçirin ve ardından başvurunuzu gönderin.

  4. Yanıtı Bekleyin: Başvurunuzu gönderdikten sonra, işverenden yanıt bekleyin. Bu, bir mülakata davet veya daha fazla talimat olabilir

Temizlik Görevlisi Alımı İlanları

Bekçi Alımı İlanları

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