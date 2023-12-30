İŞKUR`dan KPSS koşulsuz işçi alımı ilanları: 18-52 yaş, asgari ücretten fazla maaşla temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte şartlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde çeşitli özel sektör ve kamu kurumları için temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur pozisyonlarına yönelik yeni iş ilanları yayınlamıştır. Bu ilanlar, Türkiye'nin birçok ilinde iş arayanlara KPSS şartı olmaksızın çeşitli iş fırsatları sunuyor. İŞKUR tarafından yayınlanan bu yeni iş ilanları, temizlikçi, bekçi, güvenlik görevlisi, kaynakçı, tamirci ve memur gibi çeşitli pozisyonları kapsamaktadır. Bu ilanlar, iş arayanların beceri ve deneyimlerine uygun farklı iş olanakları sunarak, geniş bir yelpazede istihdam fırsatları oluşturdu.

Temizlik ve Güvenlik Personeli, Bekçi Alım İlanları Özel sektör ve kamu kurumları, temizlik ve güvenlik personeli, bekçi pozisyonları için geniş çaplı personel alımları yapmaktadır. Bu ilanlar, İŞKUR üzerinden düzenli olarak güncellenmekte ve Türkiye'nin değişik illerindeki iş fırsatlarını yansıtmaktadır. Temizlik Görevlisi İlanları: Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur.

Genel temizlik işlerinde çalışacak personel arayışı içerisinde olan kurumlar için ilanlar mevcuttur. Güvenlik Görevlisi ve Bekçi İlanları: Güvenlik alanında hizmet verecek, belirli güvenlik standartlarına uygun adaylar aranmaktadır.