Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 gençlik çalışanı, 950 antrenör alacak! Başvuru tarihi ve şartları merak edildi! 22 bin 17 TL maaşla...

1071 GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 personel alımı kapsamında öncelikle 1071 gençlik çalışanı alımı için başvuru ekranını aktif ediyor. Buna göre başvurular 29 Aralık'ta başlıyor. Adaylar başvurularını 29 Aralık (00.00)-8 Ocak (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4,5,6 ve 7'inci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,(Dul ve yetim aylığı hariç) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50(elli) puan almış olmak, Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta ikren görevden, veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak, Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Gençlik Çalışanı pozisyonu 6.Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak, MEMUR MAAŞLARI 2023 NE KADAR, KAÇ TL? 2023 yılı Temmuz ayında üniversite mezunu memurun maaşı yüzde 90'a varan zamla 22 bin 938 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Öte yandan kamu çalışanı maaşları kıdem ve çalışılan kuruma göre değişiklik gösterebilmektedir.