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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 gençlik çalışanı, 950 antrenör alacak! Başvuru tarihi ve şartları merak edildi! 22 bin 17 TL maaşla...

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine toplam 2021 yeni personel katacak. Duyuru geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alımı yapacaklarını müjdeledi. Alımlar kapsamında öncelik 1071 gençlik çalışanı alımına verildi. Başvurular yarın başlıyor! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 08:48 Güncelleme 28 Aralık 2023, 10:36
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 gençlik çalışanı, 950 antrenör alacak! Başvuru tarihi ve şartları merak edildi! 22 bin 17 TL maaşla...

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımlarını yakından takip edenlere güzel haber geldi. 2024 yılı yaklaşırken kamuda yeni istihdamlar yapılacağı duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 gençlik çalışanı, 950 antrenör alımı başvuru ne zaman, şartları neler? İşte merak edilenler...

GSB 2021 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bakanlık olarak gençlerimizle ilgili bütün politika ve yaklaşımları gençlerle birlikte, onların beklentilerine ve taleplerine uygun biçimde belirliyoruz. Buradan hareketle gençlerimizin ihtiyaç duydukları her türlü desteğin devlet eli ile kendilerine sunulduğu Gençlik Merkezlerimizi 81 ilin tamamı ve pek çok ilçemizde gençlerle buluşturduk" dedi.

Bakan Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şöyle konuştu;

"Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."

1071 GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 personel alımı kapsamında öncelikle 1071 gençlik çalışanı alımı için başvuru ekranını aktif ediyor. Buna göre başvurular 29 Aralık'ta başlıyor. Adaylar başvurularını 29 Aralık (00.00)-8 Ocak (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4,5,6 ve 7'inci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,(Dul ve yetim aylığı hariç)

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50(elli) puan almış olmak,

Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta ikren görevden, veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Gençlik Çalışanı pozisyonu 6.Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak,

MEMUR MAAŞLARI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılı Temmuz ayında üniversite mezunu memurun maaşı yüzde 90'a varan zamla 22 bin 938 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Öte yandan kamu çalışanı maaşları kıdem ve çalışılan kuruma göre değişiklik gösterebilmektedir.

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