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İŞKUR, TÜRKŞEKER, GİB, GSB, Tarım ve Orman Bakanlığı kadroları: En az ilkokul mezunu olan yaşadı! 120. 343 personel alımı yapılacak!

Kamu ve özel sektörde iş arayanlar için sevindirici haberler var! Çeşitli kurumlar tarafından açıklanan iş ilanları tek tek yayınlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı toplamda 7 bin 158 kişi alımı yapacak. TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikaları) 214, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ise 1271 kişilik kadro için ilan verdi. Ayrıca, İŞKUR 109.679 kişilik büyük bir alım gerçekleştirecek. İşte bu fırsatlarla ilgili tüm detaylar:

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:16 Güncelleme 23 Aralık 2023, 10:16
İŞKUR, TÜRKŞEKER, GİB, GSB, Tarım ve Orman Bakanlığı kadroları: En az ilkokul mezunu olan yaşadı! 120. 343 personel alımı yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikaları), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR yeni alımlar başlattı. İş arayanlara peş peşe güzel haberler geldi. Yüzlerce personel, işçi ve memur alınacak. Başvuru tarihi, şartları, kontenjan-branş dağılımı belli oldu. Temizlik personeli, güvenlikçi, bekçi, mühendis, destek elemanı, avukat, teknisyen vb. kadrolara alımlar gerçekleştirilecek. İşte başvuru detayları...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2021 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Alımlara dair ayrıntıların gelecek yılın ilk dönemlerinde netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için 7 bin 158 personel alımı yapacak. Kontenjan dağılımı belli olurken; 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarm işçisi ve 158 Tarım Orman Uzmanı alınacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başvuru tarihleri ve şartları için gözler Bakan İbrahim Yumaklı'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Yumaklı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Destek Personeli: 1443

Büro Personeli: 1088

Ziraat Mühendisi: 982

Veteriner Hekim: 652

Şoför: 487

Gıda Mühendisi: 193

Orman ve Muhafaza Memuru: 162

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 155

Su Ürünleri Mühendisi: 107

Orman Mühendisi: 81

Laborant: 56

Biolog: 33

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 18

Harita Mühendisi: 15

Kimya Mühendisi: 14

Bilgisayar Mühendisi: 6

İnşaat Mühendisi: 6

Gemi Adamı: 2

Toplam: 5500

DİĞER ALIMLAR

Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi, İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi A/11 bendinde sayılan Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 158 atama gerçekleştirilecek. Anılan Kanun'un ek 41'inci maddesi kapsamında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8'inci ve 9'uncu derecede boş bulunan 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı kadrosuna, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve yarışma sınavı yöntemiyle personel alınacak.

Toplam 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

TÜRKŞEKER 214 PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikaları) merkez ve taşra teşkilatı görevlendirmek üzere 214 sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS 2023/2 merkezi yerleştirmeleri ile 214 sözleşmeli personel TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilecek.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından Türkşeker'e personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu. Yumaklı paylaşımında; "2023 yılında Türkşeker'e 1000 geçici işçi, 115 daimi işçi alımını duyurmuştuk.Şimdi ise 214 yeni personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu alımla birlikte Türkşeker merkez ve taşra teşkilatını daha da güçlendirmiş olacağız.
Hayırlı olsun, üretimimize güç katsın." ifadelerine yer verdi.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

Tarım teknikeri:67
Memur (Önlisans):61
Memur (Lise):33
Memur (Lisans):15
Bilgisayar Mühendisi:7
Kimya Mühendisi:6
Bilgisayar Teknikeri:5
Makine Mühendisi:4
Kimya Mühendisi:4
Avukat:3
Elektrik Mühendisi:2
İnşaat Mühendisi:2
Ziraat Mühendisi:2
Endüstriyel Tasarım Mühendisi:2
Çevre Mühendisi:1

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

KPSS 2023/2 tercih ekranı üzerinden başvurular alınacak. 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayan tercihler 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

GİB 1271 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1271 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak.

Yayımlanan ilana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIĞI 2 BIN 392 ENGELLI PERSONEL ALIMI

Bakan Mahinur Göktaş "Yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız" dedi.

Engelli atamasına ilişkin alım tarihi, hangi kadrolara alım yapılacağı henüz belli olmadı.

İŞKUR 109.679 PERSONEL ALIMI

İŞKUR 22 Aralık 2023 itibariyle 109.679 personel alımı yapacak.

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