İŞKUR, TÜRKŞEKER, GİB, GSB, Tarım ve Orman Bakanlığı kadroları: En az ilkokul mezunu olan yaşadı! 120. 343 personel alımı yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önlerindeki süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımı nı gerçekleştireceklerini açıkladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için 7 bin 158 personel alımı yapacak. Kontenjan dağılımı belli olurken; 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarm işçisi ve 158 Tarım Orman Uzmanı alınacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başvuru tarihleri ve şartları için gözler Bakan İbrahim Yumaklı'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Yumaklı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.