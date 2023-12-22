Diyanet mülakat sonuçları açıklandı mı? 22 Aralık 2023 Diyanet sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı: dibbys.diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) alımı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi (KKÖ, İ-H, M-K) alımı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte detaylar...
Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''2023 Yılı Aday Din Görevlisi Alımı Sınavına katılan adaylar, Sınav Sonuç Belgesini sinav.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.
Mesleki Eğitim tercih işlemleri ile ilgili hususlar Diyanet Akademisi Başkanlığınca yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından ayrıca ilan edilecektir.
Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan en son adayın sözlü notu ve KPSS taban puanına ait tablo Ek'te sunulmuştur.
İlgililere duyurulur. ''
DİYANET MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI