Diyanet mülakat sonuçları açıklandı mı? 22 Aralık 2023 Diyanet sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı: dibbys.diyanet.gov.tr

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''2023 Yılı Aday Din Görevlisi Alımı Sınavına katılan adaylar, Sınav Sonuç Belgesini sinav.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

Mesleki Eğitim tercih işlemleri ile ilgili hususlar Diyanet Akademisi Başkanlığınca yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından ayrıca ilan edilecektir.