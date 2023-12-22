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2. Dönem Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2023-2024? Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? Kadrolar...

Türkiye genelinde güvenlik hizmetlerini sağlayan Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçi alım sürecine ilişkin yeni bir duyuru yayılandı mı merak ediliyor. İlgililerin merakla beklediği 2. Dönem Bekçi alımı için başvuru tarihleri ve şartları bekleniyor. Peki, 2. Dönem Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2023-2024? Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 09:51 Güncelleme 22 Aralık 2023, 09:51
2. Dönem Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2023-2024? Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? Kadrolar...

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri için alım süreçleri devam ediyor. 2023/1. Dönem Bekçi alımının ardından gözler şimdi 2. Dönem Bekçi alımına çevrildi. Peki, bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman başlar? İşte, bekçilik başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAR?

2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev,

birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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