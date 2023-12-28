Hastanelere KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası personel alınıyor! 28-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son duyurulara göre, yılın son günlerinde hastane personeli alımlarında bir artış yaşanıyor. Bu artış, hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlar için gerçekleşiyor. Yayınlanan ilanlarda, bu hastane personeli alımları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının aranmadığı vurgulanıyor. Yapılan duyurulara göre, çeşitli sağlık kurumları, farklı branşlarda ve pozisyonlarda hastane personeli ihtiyacını karşılamak için alım yapacak. Bu alımlar arasında hemşire, tekniker, sağlık memuru, idari personel gibi farklı kategorilerde iş fırsatları bulunuyor. Alımlar, hem kamu hastaneleri hem de özel sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor.
Hastane Personel Alım Başvuru Şartları
Hastanede çalışmak isteyen adaylar için belirlenen genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az 18 en fazla 58 yaş arasında olmak (bazı ilanlarda üst yaş sınırı belirtilmeyebilir),
- En az ilkokul mezunu olmak (mezuniyet şartı pozisyona göre değişebilir),
- Adli sicil kaydının temiz olması,
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
- Vardiyalı ve ayakta çalışmaya uygun olmak,
- Dış görünümüne özen göstermek ve gerekli durumlarda sorumluluk alabilmek,
- Çalışmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olmaması.
Alım Yapılacak Meslekler
İŞKUR üzerinden duyurulan hastane personel alımlarında aranan meslek grupları şunlardır:
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı,
- Hasta ve Yaşlı Refakatçisi,
- Hastane Hizmetlisi,
- Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı,
- Güvenlik Görevlisi.