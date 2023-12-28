Hastanelere KPSS şartsız deneyimli deneyimsiz 18-55 yaş arası personel alınıyor! 28-31 Aralık başvurular başladı: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son duyurulara göre, yılın son günlerinde hastane personeli alımlarında bir artış yaşanıyor. Bu artış, hem kamu hem de özel sektörde farklı pozisyonlar için gerçekleşiyor. Yayınlanan ilanlarda, bu hastane personeli alımları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının aranmadığı vurgulanıyor. Yapılan duyurulara göre, çeşitli sağlık kurumları, farklı branşlarda ve pozisyonlarda hastane personeli ihtiyacını karşılamak için alım yapacak. Bu alımlar arasında hemşire, tekniker, sağlık memuru, idari personel gibi farklı kategorilerde iş fırsatları bulunuyor. Alımlar, hem kamu hastaneleri hem de özel sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor.