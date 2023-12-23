İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! 23-31 Aralık en az 11.400 TL maaşla! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları!

İŞKUR, Türkiye genelindeki çeşitli belediyelerin KPSS şartı olmaksızın gerçekleştireceği personel alımları hakkında detaylı bilgiler sunmaya devam ediyor. Bu ilanlar, farklı belediyeler tarafından yayımlanıyor ve çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek personeller için fırsatlar sunuyor. KPSS puanı gerektirmeyen bu alımlar, hem memur hem de işçi pozisyonları için geçerli olup, başvuru süreçleri ve gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Bu fırsatlar, iş arayan bireyler için önemli bir istihdam kapısı olarak değerlendiriliyor ve geniş bir yelpazede iş imkanları sunuyor.