İŞKUR şehir hastanelerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı: En az 19550 TL maaşla: Güvenlik, temizlik, sterilizasyon görevlisi, şoför, aşçı

Bilkent Şehir Hastanesi Pozisyonları Bilkent Şehir Hastanesi temizlik ekibini genişletiyor. Toplam 6 yeni temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular kabul edilecek, ilan numaraları 00007886777 ve 00007886787 olarak listeleniyor. Manisa Şehir Hastanesi Fırsatları Manisa Şehir Hastanesi'nde 8 temizlik görevlisi, 1 beden işçisi ve 5 güvenlik görevlisi olmak üzere çeşitli alanlarda iş fırsatları sunuluyor. İlgili ilan numaraları sırasıyla 00007883309, 00007887397 ve 00007905220'dir.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde Yeni İş İmkanları Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 1 beden işçisi ve 1 hasta refakatçisi aranmakta. Adaylar, 00007896627 ve 00007900259 numaralı ilanlarla başvuru yapabilirler. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alıyor Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 5 sterilizasyon görevlisi alınacak. İlgilenen adaylar, 00007901829 referans numarası ile başvuru yapabilirler. Kocaeli Şehir Hastanesi İş Başvuruları Kocaeli Şehir Hastanesi, güvenlik, hizmet ve beden işçisi kadrolarında toplam 30 yeni personel alacak. İlan numaraları 00007843583, 00007843703 ve 00007843712 olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Üzerinden İlan Detaylarına Erişim İŞKUR'un resmi internet adresinde yayımlanan ilanlar, alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru detayları ile birlikte kolaylıkla incelenebilir. Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, ilan detaylarının dikkatlice incelenmesi ve belirtilen şartlara uygunluğun kontrol edilmesidir.