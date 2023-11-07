Kabin memuru olmak isteyenler yaşadı! Pegasus tecrübesiz personel alacak! Üniversite mezunu olan başvurabilecek! İşte şartlar...

Pegasus iş ilanlarına yenilerini ekledi. 2023 yılı bitmeden başvuru yapmak mümkün. Kasım ayında hem resmi internet sitesinden hem de iş ilanı yayımlayan kariyer sitelerinden yeni personel alım ilanlarını paylaştı. İşte Pegasus güncel iş ilanları...
Pegasus iş ilanlarına yenilerini ekledi. 2023 yılı bitmeden başvuru yapmak mümkün. Kasım ayında hem resmi internet sitesinden hem de iş ilanı yayımlayan kariyer sitelerinden yeni personel alım ilanlarını paylaştı. İşte Pegasus güncel iş ilanları...
PEGASUS PERSONEL ALIM İLANLARI 2023
Pegasus resmi internet sitesinde yer alan ilanlar;
Pegasus kariyer sitelerinde yer alan ilanlar;
KABİN MEMURU NE DEMEK?
Kabin memuru; yolcuların, havayolu firmasının belirlediği güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlar.
KABİN MEMURU NE İŞ YAPAR
Yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara yapılan uçuşlar sırasında, yolcuların rahatı ve güvenliğini sağlamakla görevli olan kabin memurunun diğer sorumlulukları şunlardır;
Uçuştan önce tüm kabin düzenleme görevlerini yerine getirmek,
Yiyecek, içecek, battaniye, okuma materyali, acil durum ekipmanı ve diğer malzemelerin uçakta olduğundan ve yeterli miktarda tedarik edildiğinden emin olmak,
Uçağa giriş yapan yolcuları selamlamak ve koltuklarını bulmaları için yardım etmek,
Tüm acil durum prosedürleri, acil durum ekipmanları hakkında yolculara sözlü olarak ve işaret diliyle bilgilendirmede bulunmak,
Türbülans gibi durumlarla karşılaşıldığında yolcuları rahatlatmak,
Acil durumlarda ilk yardım uygulamak,
Yolculara yiyecek ve içecek servisi yapmak,
Uçak içerisinde tax free ürün satışı gerçekleştirmek,
Tüm yolculara kibar ve empatik bir yaklaşım içerisinde hizmet vermek,
Çocuk, engelli yaşlı ve hamile gibi özel yardıma ihtiyacı olan kişilere destek vermek,
Kabinin temiz tutulmasını sağlamak,
Yolculuk tamamladıktan sonra yazılı uçuş raporu hazırlamak,
Havayolu misyon, beyan ve politikalarına bağlı olmak,
Güvenlik için tüm havacılık kural ve yönetmeliklerine uymak.