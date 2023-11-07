Kabin memuru olmak isteyenler yaşadı! Pegasus tecrübesiz personel alacak! Üniversite mezunu olan başvurabilecek! İşte şartlar...

Pegasus iş ilanlarına yenilerini ekledi. 2023 yılı bitmeden başvuru yapmak mümkün. Kasım ayında hem resmi internet sitesinden hem de iş ilanı yayımlayan kariyer sitelerinden yeni personel alım ilanlarını paylaştı. İşte Pegasus güncel iş ilanları...

KABİN MEMURU NE DEMEK?

Kabin memuru; yolcuların, havayolu firmasının belirlediği güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlar.

KABİN MEMURU NE İŞ YAPAR

Yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara yapılan uçuşlar sırasında, yolcuların rahatı ve güvenliğini sağlamakla görevli olan kabin memurunun diğer sorumlulukları şunlardır;

Uçuştan önce tüm kabin düzenleme görevlerini yerine getirmek,

Yiyecek, içecek, battaniye, okuma materyali, acil durum ekipmanı ve diğer malzemelerin uçakta olduğundan ve yeterli miktarda tedarik edildiğinden emin olmak,