Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor! Avukatlık sınavı uygulaması ne zaman? Avukatlık sınavı nasıl olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile Erzurum'da gerçekleşen bir toplantıda hukuk eğitimi ve kalitesini artırmak için alınan önemli adımları paylaştı. Bakan Tunç'un yaptığı açıklamalara göre, hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmek amacıyla çeşitli önlemler alındığını ifade etti. Özellikle avukatlık sınavı ile ilgili yapılan açıklama büyük ilgi çekiyor. İşte detaylar...

"Bu anlamda kontenjan ilgili sınırlama yapılmıştı. Kontenjanın yüz bine düşürülmesi noktasında çalışmalarımız var. Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz artık direkt avukatlık stajına başlayamayacaklar ya da hemen hakimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültesinden mezun olan bir genç kardeşimiz öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacak."

" Hukuk fakültelerimizin sayısı fazla. Bu fazlalık nedeniyle mezun olan kardeşlerimizin özellikle savunmada görev alan avukatlarımızın sayısının fazla olması nedeniyle, oradaki savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri de önümüzdeki süreçlerde gidermemiz lazım."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , hukuk eğitimini daha da güçlendirme noktasındaki gayretlerini sürdürdüklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu;

HAKİM SAVCI YARDIMCILIĞI DA ÜÇ YIL SÜRECEK"

"Önümüzdeki yıldan itibaren bu sistem başlıyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlık stajına o sınavı kazananlar başlayabilir. Yine hakim, savcı adaylarını da kaldırdık. Yerine hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdik. Hakim savcı adaylığı iki yıl sürüyordu. Hakim savcı yardımcılığı da üç yıl sürecek."

"Bir yıl adalet akademisinde önemli güçlü bir eğitim alacaklar. Tecrübeli profesörlerimizden, uygulayıcılarımızdan, Yargıtay üyelerimizden, istinattan, ilk dereceden hakimlerimiz orada eğitimler verecek. Ve o eğitimler sırasında da muhtelif zamanlarda ara sınavları geçecekler."