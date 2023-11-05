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ÖSYM 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı sınavı ne zaman? 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı sınav tarihi 2023! Başvuru tarihi ve şartlar...

Son dakika... Adalet Bakanı Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi. Peki başvuru ne zaman, şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 08:56 Güncelleme 06 Kasım 2023, 08:56
ÖSYM 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı sınavı ne zaman? 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı sınav tarihi 2023! Başvuru tarihi ve şartlar...

''ÖSYM 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı sınavı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu?'' soruları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı.

1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI SINAV TARİHİ 2023

1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta sınav yapılacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı dönemini başlatarak adalet teşkilatını güçlendirdiklerini belirtti.

Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.

ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar."

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.

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