Bu oyuna dikkat! Dolandırıcılar "sahte mahkeme kararı" linkiyle mağdur ediyor

Kararı gerçek zannedenler linke tıklayarak sahte kararda yazan miktarı ödeyince tuzağa düşüyor. Hukukçular, "Hiçbir zaman mahkeme ya da savcılık sizi arayarak ya da mesaj atarak IBAN numarası vermek kaydıyla ödeme talep etmez" diyor.

ZİRAAT KULELERİ'NE ULUSLARARASI ÖDÜL Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından, 16-21 Ekim'de Singapur ve Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen konferansta Ziraat Kuleleri, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi, CTBUH tarafından 'İnşaatta Mükemmeliyet' ödülüne layık görüldü.

POLONYALI SÜRPRİZİ

Yıl başından bu yana 14.5 milyon kişiyi ağırlayan Antalya'da, Polonya 1 milyon barajını aşarak en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 4'e girdi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Polonya pazarında önemli ölçüde artış yaşandığına işaret ederek, "Polonya, Antalya için önemli bir pazar haline geldi. Ayrıca 12 ay boyunca hareketliliği sürecek bir pazar" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Polonya'dan gelen turist sayısının turizmcileri şaşırttığını aktararak, şöyle konuştu: "Bu yılın en büyük sürprizi Polonya idi. Salgın öncesi 200-300'lerde olan Polonyalı turist sayısı, bu yıl 1 milyon rakamını geçti. Kaynak 4'üncü ana pazarımız haline geldi. Bu da çok büyük bir başarı. Devam edecek gibi görünüyor."



OTELLER FİYAT İNDİRİMİNE GİDİYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, birlik olarak Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediklerini söyledi. Eresin, şöyle konuştu: "Kampanyaya katılacak üyelerimizin isimleri Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde güncel olarak yayınlanacak olup, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet göstereceklerinden emin olduğum tüm üyelerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum."