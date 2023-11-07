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Türkşeker 115 işçi alımı başvuru ekranı 2023 | İŞKUR Türkşeker sürekli işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? Başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önde gelen şeker üreticisi ve sanayi kuruluşlarından biri olan TÜRKŞEKER'e, 115 sürekli işçi alımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Türkşeker sürekli işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 09:21 Güncelleme 07 Kasım 2023, 09:21
Türkşeker 115 işçi alımı başvuru ekranı 2023 | İŞKUR Türkşeker sürekli işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? Başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından önemli bir istihdam duyurusunda bulundu. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurarak, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartlar, 6 Kasım 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Alımı Yapılacak Sürekli İşçilerin Dağılımı:

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 22

Makine Teknisyeni 19

Metal Teknolojisi Teknisyeni 19

Elektrik Teknisyeni 18

Makine Bakım Onarım Teknisyeni 14

Montaj-Kaynak İşçisi 4

Torna Freze ve CNC İşçisi 4

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 3

DökümTeknisyeni 3

Atölye İşçisi 3

Kalite Kontrol İşçisi 2

Vinç Operatörü 2

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