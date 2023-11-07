Türkşeker 115 işçi alımı başvuru ekranı 2023 | İŞKUR Türkşeker sürekli işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? Başvuru şartları...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından önemli bir istihdam duyurusunda bulundu. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda toplam 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini duyurarak, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin aranacak şartlar, 6 Kasım 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.