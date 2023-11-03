Düşük faizli ihtiyaç kredisi taksit tablosu açıklandı! 1 yıl ertelemeli; 350.000 TL + 60 ay vade fırsatı yanında! 18-45 yaş arası herkes...

Halkbank , çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere yönelik özel kredi fırsatları sunarak iş dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu kredi kampanyaları, genellikle düşük faizli veya faizsiz nakit avanslar ve ihtiyaç kredileri şeklinde sunuluyor, bu da girişimcilere finansal olarak erişilebilirlik sağlıyor. İşte detaylar...

HALKBANK

Halk Girişimci Kredisi

Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler hedef kitlemizdir. Halk Girişimci Kredisi'nden;

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)

Örneğin;konfeksiyon sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren satış yetkilisinin kendi iş yerini kurması gibi.