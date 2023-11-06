32.400 TL maaşla yeni yılda meslek sahibi olun! 6-30 Kasım 2023 iş ilanları açıldı! İŞKUR hastanelere şoför ve güvenlik görevlisi arıyor!

İŞKUR aracılığıyla yapılacak bu alımlar, sağlık sektöründe hizmet veren hastanelerin çeşitli bölümlerinde görev alacak yeni personeller için farklı pozisyon ve niteliklere yönelik ilanları kapsıyor. İstihdam edilecek kişilerin sağlık sistemimizin omurgası olarak görüldüğü ve sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyeceği düşünülüyor. İŞKUR'un resmi web sayfasında yer alan güncel iş ilanları, farklı şehirlerdeki devlet ve özel hastanelerden gelen talepler doğrultusunda yayımlanmaktadır. Adaylar, İŞKUR'un online platformu üzerinden kendi eğitim ve deneyimlerine uygun pozisyonlara başvurabilirler.