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32.400 TL maaşla yeni yılda meslek sahibi olun! 6-30 Kasım 2023 iş ilanları açıldı! İŞKUR hastanelere şoför ve güvenlik görevlisi arıyor!

İş arayanlar için yeni bir fırsat doğuyor. İŞKUR sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere büyük bir personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık sektörüne ilgi duyanlar için muhteşem bir fırsat sunan bu alım, çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyen herkesi hedefliyor. İşte İŞKUR Kasım ayı iş ilanları...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:53 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:53
32.400 TL maaşla yeni yılda meslek sahibi olun! 6-30 Kasım 2023 iş ilanları açıldı! İŞKUR hastanelere şoför ve güvenlik görevlisi arıyor!

İŞKUR aracılığıyla yapılacak bu alımlar, sağlık sektöründe hizmet veren hastanelerin çeşitli bölümlerinde görev alacak yeni personeller için farklı pozisyon ve niteliklere yönelik ilanları kapsıyor. İstihdam edilecek kişilerin sağlık sistemimizin omurgası olarak görüldüğü ve sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyeceği düşünülüyor. İŞKUR'un resmi web sayfasında yer alan güncel iş ilanları, farklı şehirlerdeki devlet ve özel hastanelerden gelen talepler doğrultusunda yayımlanmaktadır. Adaylar, İŞKUR'un online platformu üzerinden kendi eğitim ve deneyimlerine uygun pozisyonlara başvurabilirler.

İŞKUR HASTANE PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük memur maaşlarının Ocak ayında 32 bin TL'ye ulaşması bekleniyor. Bu nedenle hastanede çalışacak olanların yeni yılda 32 bin TL alacağı tahmin ediliyor.

İŞKUR HASTANELERE PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak,

Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması,

İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak.

Örneğin, güvenlik görevlisi pozisyonu için güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya sekreter pozisyonu için bilgisayar kullanma yetkinliğini kanıtlayan sertifika veya belgelere sahip olmak

İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak.

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