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2023-2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: MEB yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadrolar, branşlar nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adayları arasında heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmen alımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, öğretmen atamaları ve müfredat değişikliği ile ilgili konuları gündeme taşıdı. Peki, MEB yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadrolar, branşlar nasıl olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 13:32 Güncelleme 03 Kasım 2023, 13:32
2023-2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: MEB yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadrolar, branşlar nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacağına dair önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Özellikle öğretmen adayları için büyük bir öneme sahip olan bu atama süreciyle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte güncel öğretmen ataması bilgileri...

Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğininim önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, "Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Müfredatı hafifleteceğiz. Derslerde sadeleşme olacak. Çocuklarımıza gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut" dedi. Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, "Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

"Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, "Konu Meclis'te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki, atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

YENİ DERSLER EKLENEBİLİR, MEVCUT DERSLER ÇIKARTILABİLİR

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor.



Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut. Yeni ders de eklenebilir, aynı zamanda mevcut derslerden de çıkartmalar olabilir. "

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