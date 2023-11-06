İŞKUR 6-30 Kasım: En az 18.950 TL maaş! Binlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro personeli alımı başladı! İşte şartlar

Temizlik Görevlisi Alımı
Alınacak temizlik personelleri, atandıkları yerlerin düzen ve temizliğinden sorumlu olacaklar.
Büro Görevlisi Alımı
Büro görevlisi kadroları için de benzer şekilde başvurular alınacak.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurular, internet üzerinden veya İŞKUR bürolarından yapılabilecek. İşte başvuru adımları:
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İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/ adresine gidin.
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Açılan sayfada "İŞ ARAYAN" bölümünden giriş yapın. Eğer İŞKUR'a kaydınız yoksa, e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.
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Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ana sayfada "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.
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"İŞ İLANLARI"na tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacak. Bu ekrandaki "MESLEK" bölümüne başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazın. Mesela "güvenlik görevlisi" yazdıktan sonra başka bir kutucuk doldurmanıza gerek yoktur. "ARA" butonuna tıklayarak ilanları görüntüleyebilirsiniz.
İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, KPSS şartı aranmaksızın özel sektör bünyesinde gerçekleştirilecek. Her bir kadro için özel şartlar ve nitelikler olabileceği için, ilan detaylarını dikkatle okumak önemlidir. Adayların bu süreçte eksiksiz ve doğru bilgi ile hareket etmeleri, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır.
Başvuru süreci, özellikle internet üzerinden kolayca tamamlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, internet erişimi olmayan veya başvuru konusunda yardıma ihtiyacı olan adaylar, İŞKUR il müdürlükleri veya hizmet noktalarına başvurarak yüz yüze destek alabilirler.
Son olarak, ilanlar için belirlenen başvuru tarihlerine dikkat edilmelidir. Başvuruların son tarihlerini kaçırmamak, bu büyük fırsattan yararlanmak için kritik öneme sahiptir.