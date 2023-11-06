PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 6-30 Kasım: En az 18.950 TL maaş! Binlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro personeli alımı başladı! İşte şartlar

İŞKUR'dan heyecan verici bir haberle karşı karşıyayız: Güvenlik, temizlik ve büro görevlisi pozisyonları için toplamda 9 bin 752 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu haber, iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 10:06 Güncelleme 06 Kasım 2023, 10:06
İŞKUR 6-30 Kasım: En az 18.950 TL maaş! Binlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro personeli alımı başladı! İşte şartlar

İŞKUR, Türkiye genelinde çeşitli kadrolar için geniş çaplı bir personel alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Mezuniyet şartı olmaksızın, ilkokuldan üniversite mezunlarına kadar geniş bir yelpazede iş arayanlar için kapılarını açıyor.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından, İŞKUR'a kayıtlı olan veya kaydını yaptıracak olan bireyler, başvuruda bulunabilecek. Ayrıca, başvuru yapılacak kadronun gerektirdiği özel şartlara uygun olmak ve sağlık problemlerinin görevi yapmaya engel teşkil etmemesi gerekiyor.

Güvenlik Görevlisi Alımı

Güvenlik görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor. Bu kadrolara alınacak adaylar, vardiyalı sistemde çalışacaklar.

Temizlik Görevlisi Alımı

Alınacak temizlik personelleri, atandıkları yerlerin düzen ve temizliğinden sorumlu olacaklar.

Büro Görevlisi Alımı

Büro görevlisi kadroları için de benzer şekilde başvurular alınacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular, internet üzerinden veya İŞKUR bürolarından yapılabilecek. İşte başvuru adımları:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesi olan https://www.iskur.gov.tr/ adresine gidin.

  2. Açılan sayfada "İŞ ARAYAN" bölümünden giriş yapın. Eğer İŞKUR'a kaydınız yoksa, e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

  3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ana sayfada "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.

  4. "İŞ İLANLARI"na tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacak. Bu ekrandaki "MESLEK" bölümüne başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazın. Mesela "güvenlik görevlisi" yazdıktan sonra başka bir kutucuk doldurmanıza gerek yoktur. "ARA" butonuna tıklayarak ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, KPSS şartı aranmaksızın özel sektör bünyesinde gerçekleştirilecek. Her bir kadro için özel şartlar ve nitelikler olabileceği için, ilan detaylarını dikkatle okumak önemlidir. Adayların bu süreçte eksiksiz ve doğru bilgi ile hareket etmeleri, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır.

Başvuru süreci, özellikle internet üzerinden kolayca tamamlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, internet erişimi olmayan veya başvuru konusunda yardıma ihtiyacı olan adaylar, İŞKUR il müdürlükleri veya hizmet noktalarına başvurarak yüz yüze destek alabilirler.

Son olarak, ilanlar için belirlenen başvuru tarihlerine dikkat edilmelidir. Başvuruların son tarihlerini kaçırmamak, bu büyük fırsattan yararlanmak için kritik öneme sahiptir.

32.306 TL maaşla yeni yıla meslek sahibi olun!
Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı başvuru ekranı!

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Turgay Ciner’in Habertürk’ü siyonistlerin değirmenine su taşıdı: Hamas’ı terör örgütü ilan ettiler | Tepkiyi yediler özür dilediler
SON DAKİKA