İŞKUR 6-30 Kasım: En az 18.950 TL maaş! Binlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve büro personeli alımı başladı! İşte şartlar

"İŞ İLANLARI"na tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacak. Bu ekrandaki "MESLEK" bölümüne başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazın. Mesela " güvenlik görevlisi " yazdıktan sonra başka bir kutucuk doldurmanıza gerek yoktur. "ARA" butonuna tıklayarak ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR üzerinden yapılacak bu alımlar, KPSS şartı aranmaksızın özel sektör bünyesinde gerçekleştirilecek. Her bir kadro için özel şartlar ve nitelikler olabileceği için, ilan detaylarını dikkatle okumak önemlidir. Adayların bu süreçte eksiksiz ve doğru bilgi ile hareket etmeleri, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır.

Başvuru süreci, özellikle internet üzerinden kolayca tamamlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, internet erişimi olmayan veya başvuru konusunda yardıma ihtiyacı olan adaylar, İŞKUR il müdürlükleri veya hizmet noktalarına başvurarak yüz yüze destek alabilirler.