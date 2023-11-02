1- 30 Kasım İŞKUR onlarca kuruma memur, personel alımı yapıyor! Zabıta, İtfaiye, güvenlik, temizlik görevlisi en az 18.500 TL maaşla....

Bu ilanlar, istihdam fırsatlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kaynaktır. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Başvuru süreci, her ilan için farklılık gösterebilir, bu nedenle ilan detaylarını dikkatlice incelemek önemlidir. Başvuruların son tarihini kaçırmamak için dikkatli bir şekilde ilanları takip etmelisiniz.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, sınav ve mülakat aşamalarına katılmak için davet alabilirsiniz. Bu aşamalarda başarılı olmanız, işe alınma şansınızı artırır. İşkur'un profesyonel hizmetleri ve rehberliği, başvuru sürecinizi daha kolay ve etkili hale getirebilir.