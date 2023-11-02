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Devletten çalışmayan ev hanımlarına 13.156 TL cep harçlığı! İŞKUR Kasım müjdesini patlattı! Başvurusunu yapan alacak!

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında katılımcılara günlük 438,55 TL, öğrenci(tam)* 438,55 TL, öğrenci(kıst)* 328,91 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL ödeme yapılıyor. Böylelikle aylık ortalama 13.156 TL kazanç elde ediliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:25 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:25
Devletten çalışmayan ev hanımlarına 13.156 TL cep harçlığı! İŞKUR Kasım müjdesini patlattı! Başvurusunu yapan alacak!

Çalışmayan ev hanımları, öğrenciler dikkat! İŞKUR üzerinden cep harçlığı için yeni başvurular başladı. İşbaşı Eğitim Programları kapsamında kursiyerler hem meslek sahibi olacak, hem de bu süre zarfınca günlük cep harçlığı alacak. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları hakkında bilgiler...

PROGRAM KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEMELER

İŞBAŞI EĞITIM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
  • Emekli olmamak,
  • Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
  • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
  • Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, ''Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.'' denildi.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

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