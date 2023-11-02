Devletten çalışmayan ev hanımlarına 13.156 TL cep harçlığı! İŞKUR Kasım müjdesini patlattı! Başvurusunu yapan alacak!

İŞKUR'dan yapılan açıklamada, ''Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.'' denildi.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.