İŞKUR’dan 20-31 Ekim duyurusu yapıldı! İlkokul mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ilanları: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni bir duyuruyla birçok kadroda personel ve işçi alımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan ve genel başvuru şartlarını yerine getiren herkesin katılabileceği fırsatlar sunuyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, pek çok kişi iş bulma arayışına girdi. İŞKUR tarafından yapılan açıklamalara göre, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadroları en fazla ilgi gören pozisyonlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, bu alımlarda hangi şartların arandığını ve nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyorlar.
İlanlarda Hangi Şartlar Aranıyor?
İŞKUR tarafından yayınlanan güvenlik, temizlik ve şoför alımları için şartlar, kurum ve kadroya göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak şu şartlar aranmaktadır:
1. Türk Vatandaşı Olma Şartı
İş başvurusu yapacak kişilerin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ancak, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşı olmayanlar da bazı durumlarda başvuru yapabilirler.
2. Emeklilik, Yaşlılık veya Malullük Aylığı Almamış Olma Şartı
Başvuranların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.
3. Devlet Memurları Kanunu'nun Şartlarını Taşıma
İşkur alımlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıma gerekliliği bulunmaktadır. Bu şartlar arasında, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak bulunmaktadır.