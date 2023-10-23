ÖGG sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. 21 Ekim tarihinde yapılan söz konusu sınavın ardından özel güvenlik sınav sonuçları için gözler Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı duyurusuna çevrildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yer aldı. Yayınlanan kılavuzda ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bildirildi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI!
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.