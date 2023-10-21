2.000 personel alımı şartları ve kadro dağılımı! GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI | Başvuru tarihi duyuruldu...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye'de vergi gelirlerini tahsil etmek ve vergi denetimlerini gerçekleştirmekle görevli bir kamu kurumudur. GİB personel alımı, bu kurumun ihtiyacına yönelik gerçekleştirilen bir iş ilanıdır. Gelir Uzman Yardımcıları, vergi işlemlerini yürüten profesyonellerdir ve GİB'in en önemli unsurlarından birini oluştururlar. GİB personel alımı için araştırmalar hızlandı. En az dört yıllık lisans mezunu olma şartının arandığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı büyük ilgi görüyor. İşte tüm detaylar...