2.000 personel alımı şartları ve kadro dağılımı! GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI | Başvuru tarihi duyuruldu...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye'de vergi gelirlerini tahsil etmek ve vergi denetimlerini gerçekleştirmekle görevli bir kamu kurumudur. GİB personel alımı, bu kurumun ihtiyacına yönelik gerçekleştirilen bir iş ilanıdır. Gelir Uzman Yardımcıları, vergi işlemlerini yürüten profesyonellerdir ve GİB'in en önemli unsurlarından birini oluştururlar. GİB personel alımı için araştırmalar hızlandı. En az dört yıllık lisans mezunu olma şartının arandığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı büyük ilgi görüyor. İşte tüm detaylar...
GİB 2 BİN GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,