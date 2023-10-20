SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı! 2023 SGK ÖSYM tercih SONUÇ SORGULAMA ekranı! KPSS-2023/6:Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı duyurdu

SGK'da istihdam edilmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alımı için sonuçlar açıklandı. İşte 2023 ÖSYM SGK personel alımı sonuçları...

SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2023/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

"5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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