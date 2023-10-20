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SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı! 2023 SGK ÖSYM tercih SONUÇ SORGULAMA ekranı! KPSS-2023/6:Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı duyurdu

SGK personel alımı sonuçları için beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere toplamda 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar SGK personel alımı sonuç ekranı için arama motorlarına yöneldi. İşte SGK personel alımı sonuçları...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 15:27 Güncelleme 20 Ekim 2023, 15:27
SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı! 2023 SGK ÖSYM tercih SONUÇ SORGULAMA ekranı! KPSS-2023/6:Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı duyurdu

SGK'da istihdam edilmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alımı için sonuçlar açıklandı. İşte 2023 ÖSYM SGK personel alımı sonuçları...

SGK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2023/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

"5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SGK TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında

🔸1.231 büro personeli,

🔸130 destek personeli,

🔸27 koruma güvenlik görevlisi,

🔸4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak.


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