YÖK 800 PERSONEL ALIMI 2023! Hangi üniversitelere hangi kadrolarda alım yapılacak? Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi...

Yükseköğretim Kurumları (YÖK), 64 farklı üniversitede toplam 800 yeni araştırma görevlisi kadrosunun açıldığını duyurdu. Bu kadrolar, farklı üniversite türleri ve öncelikli alanlar göz önünde bulundurularak dağıtıldı. İşte ayrıntılar...
Yükseköğretim Kurumları (YÖK), 64 farklı üniversitede toplam 800 yeni araştırma görevlisi kadrosunun açıldığını duyurdu. Bu kadrolar, farklı üniversite türleri ve öncelikli alanlar göz önünde bulundurularak dağıtıldı. İşte ayrıntılar...
HANGİ ÜNİVERSİTELERE HANGİ KANDROLARDA ALIM YAPILACAK?
20 devlet araştırma üniversitesine 624 araştırma görevlisi atama sayısı tahsis edildi. Bu okullar şöyle sıralandı:
🔸Ankara Üniversitesi,
🔸Atatürk Üniversitesi,
🔸Boğaziçi Üniversitesi,
🔸Bursa Uludağ Üniversitesi,
🔸Çukurova Üniversitesi,
🔸Dokuz Eylül Üniversitesi,
🔸Ege Üniversitesi,
🔸Erciyes Üniversitesi,
🔸Fırat Üniversitesi,
🔸Gazi Üniversitesi,
🔸Gebze Teknik Üniversitesi,
🔸Hacettepe Üniversitesi,
🔸İstanbul Teknik Üniversitesi,
🔸İstanbul Üniversitesi,
🔸İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
🔸Karadeniz Teknik Üniversitesi,
🔸Marmara Üniversitesi,
🔸Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
🔸Yıldız Teknik Üniversitesi,
🔸İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
Öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversitelere de uzmanlık alanlarında ilave dörder araştırma görevlisi kadrosu verildi.
🔸Abdullah Gül Üniversitesi,
🔸Akdeniz Üniversitesi,
🔸Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,
🔸Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
🔸Eskişehir Teknik Üniversitesi,
🔸Galatasaray Üniversitesi,
🔸Gaziantep Üniversitesi,
🔸İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
🔸Karabük Üniversitesi,
🔸Kocaeli Üniversitesi,
🔸Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
🔸Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
🔸Pamukkale Üniversitesi,
🔸Sakarya Üniversitesi,
🔸Selçuk Üniversitesi,
🔸Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
🔸Süleyman Demirel Üniversitesi,
🔸Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
🔸Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversitelere de ihtisaslaşma alanlarında lisansüstü eğitim yaptırılmak üzere ilave 4 araştırma görevlisi kadrosu verilmesi uygun bulundu. Bu çerçevede, aşağıdaki üniversitelerin ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim için ilave 4 araştırma görevlisi alınacak.
🔸Aksaray Üniversitesi,
🔸Artvin Çoruh Üniversitesi,
🔸Bartın Üniversitesi,
🔸Batman Üniversitesi,
🔸Bingöl Üniversitesi,
🔸Bitlis Eren Üniversitesi,
🔸Burdur Mehmet Akif Üniversitesi,
🔸Çankırı Karatekin Üniversitesi,
🔸Düzce Üniversitesi,
🔸Giresun Üniversitesi,
🔸Gümüşhane Üniversitesi,
🔸Hitit Üniversitesi,
🔸Iğdır Üniversitesi,
🔸Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
🔸Kastamonu Üniversitesi,
🔸Kırklareli Üniversitesi,
🔸Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
🔸Munzur Üniversitesi,
🔸Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
🔸Muş Alpaslan Üniversitesi,
🔸Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
🔸Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
🔸Siirt Üniversitesi,
🔸Uşak Üniversitesi,
🔸Yozgat Bozok Üniversitesi