YÖK 800 PERSONEL ALIMI 2023! Hangi üniversitelere hangi kadrolarda alım yapılacak? Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi...

🔸Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,

🔸Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

🔸Pamukkale Üniversitesi,

🔸Sakarya Üniversitesi,

🔸Selçuk Üniversitesi,

🔸Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

🔸Süleyman Demirel Üniversitesi,

🔸Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,

🔸Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversitelere de ihtisaslaşma alanlarında lisansüstü eğitim yaptırılmak üzere ilave 4 araştırma görevlisi kadrosu verilmesi uygun bulundu. Bu çerçevede, aşağıdaki üniversitelerin ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim için ilave 4 araştırma görevlisi alınacak.