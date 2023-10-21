24-30 Ekim hastanelere personel ve işçi alımı İŞKUR’dan duyuruldu! Temizlik, güvenlik görevlisi ve sekreter alımı başvuru şartları

İŞKUR tarafından duyurulan Ekim alımları, Türkiye genelinde binlerce kişinin istihdam edilmesine olanak sağlayacak. Bu alımlar, hastane kurumları için yapılacak ve çeşitli pozisyonları içerecek. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatları yakından inceleyelim.

İŞKUR tarafından duyurulan alımlar arasında şoför pozisyonları da bulunuyor. Eğer ehliyetiniz varsa ve şoför olarak çalışmak istiyorsanız, başvurunuzu yapabilirsiniz.

Temizlik görevlisi pozisyonları için başvurular devam ediyor. Temizlik görevlileri, hastane ortamının temizliğinden sorumlu olacaklar. Başvurularınızı hemen yaparak, bu pozisyonlardan birine sahip olma şansını kaçırmayın.

Güvenlik Görevlisi Alımları

Hastanelerde güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güzel bir fırsat var. Güvenlik görevlisi pozisyonları için başvurular kabul ediliyor. İlgili şartları sağlıyorsanız, hemen başvurun.

Sekreter Alımları

Sekreter pozisyonları da bu alımlar kapsamında yer alıyor. Eğer sekreterlik yapmak istiyorsanız, başvuruları inceleyerek uygun pozisyonu bulabilirsiniz.