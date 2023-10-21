24-30 Ekim hastanelere personel ve işçi alımı İŞKUR’dan duyuruldu! Temizlik, güvenlik görevlisi ve sekreter alımı başvuru şartları

İŞKUR tarafından duyurulan Ekim alımları, Türkiye genelinde binlerce kişinin istihdam edilmesine olanak sağlayacak. Bu alımlar, hastane kurumları için yapılacak ve çeşitli pozisyonları içerecek. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatları yakından inceleyelim.
İŞKUR tarafından duyurulan Ekim alımları, Türkiye genelinde binlerce kişinin istihdam edilmesine olanak sağlayacak. Bu alımlar, hastane kurumları için yapılacak ve çeşitli pozisyonları içerecek. İŞKUR'un sunduğu bu fırsatları yakından inceleyelim.
Temizlik görevlisi pozisyonları için başvurular devam ediyor. Temizlik görevlileri, hastane ortamının temizliğinden sorumlu olacaklar. Başvurularınızı hemen yaparak, bu pozisyonlardan birine sahip olma şansını kaçırmayın.
İŞKUR tarafından duyurulan alımlar arasında şoför pozisyonları da bulunuyor. Eğer ehliyetiniz varsa ve şoför olarak çalışmak istiyorsanız, başvurunuzu yapabilirsiniz.
Hastanelerde güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için güzel bir fırsat var. Güvenlik görevlisi pozisyonları için başvurular kabul ediliyor. İlgili şartları sağlıyorsanız, hemen başvurun.
Sekreter pozisyonları da bu alımlar kapsamında yer alıyor. Eğer sekreterlik yapmak istiyorsanız, başvuruları inceleyerek uygun pozisyonu bulabilirsiniz.
İŞKUR tarafından duyurulan hastane kadroları için başvuru şartları, kadro ve kuruma göre değişebilir. Ancak genel başvuru şartları şunlardır:
Güvenlik görevlisi pozisyonları için ilana göre silahlı veya silahsız sertifikaların bulunması istenebilir.
23 Ekim tarihine kadar İŞKUR üzerinde bulunan hastane kurumlarında çeşitli kadrolarda alımlar yapılacak. İşte bu kadrolardan bazıları:
Son başvuru tarihine yaklaşıyor, bu yüzden başvurunuzu acele edin!
İŞKUR'un yayınladığı ilanlara başvurularınızı e-şube üzerinden yapabilirsiniz. İlgili ilanları inceleyerek, hangi pozisyonlara başvurabileceğinizi ve başvurunun nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Başvurunuzu tamamladıktan sonra, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.
Hastanelere temizlik, güvenlik görevlisi ve sekreter alımı başvurusu için tıklayınız