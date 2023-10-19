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15.900 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 2024'e iş sahibi olarak girin! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Samsun iş ilanları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 11 farklı ilde 1500 yeni personel alımı yapacak. İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan bu alımlara başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve hangi illerde alım yapılacağına dair detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 22:33 Güncelleme 19 Ekim 2023, 22:38
15.900 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 2024’e iş sahibi olarak girin! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Samsun iş ilanları... 1

İŞKUR iş ilanları için araştırmalar hızlandı. 2024 yılı gelmeden önce iş sahibi olmak isteyenlere müjde! İŞKUR iş ilanlarını duyurdu. İşte binlerce personel alımı ilanı ve tüm merak edilenler...

15.900 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 2024’e iş sahibi olarak girin! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Samsun iş ilanları... 2

İŞKUR iş ilanları dışında internet üzerinden birçok iş ilanına da başvuru yapabilirsiniz.

15.900 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 2024’e iş sahibi olarak girin! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Samsun iş ilanları... 3

Bunun dışında İŞKUR personel alımı için düğmeye bastı.

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