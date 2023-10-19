15.900 TL maaşla İŞKUR personel alımı! 2024'e iş sahibi olarak girin! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Samsun iş ilanları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 11 farklı ilde 1500 yeni personel alımı yapacak. İş arayanlar için önemli bir fırsat sunan bu alımlara başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve hangi illerde alım yapılacağına dair detaylar...