2023 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve sınav konuları... Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvurular başladı!

Kaymakamlık sınavı Aralık ayının ilk haftası uygulanacak. ÖSYM tarafından 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? İşte başvuru kılavuzu ve sınav konuları...