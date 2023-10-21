2023 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve sınav konuları... Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvurular başladı!

Kaymakamlık sınavı Aralık ayının ilk haftası uygulanacak. ÖSYM tarafından 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? İşte başvuru kılavuzu ve sınav konuları...
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
2023 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.