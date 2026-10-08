"HER ŞEY YOLUNDA ADIM ATABİLİYORUM" Tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan doktoruna da teşekkür eden Özbey, artık günlük hareketlerini rahatlıkla yapabildiğini söyledi: "Yoğun fizik tedaviler ve evde verdiği sistemlerle ayaktayım. Her şey yolunda, adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti. Çok şükür bunu da atlattık."

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR Özbey, kendisine destek mesajı gönderen takipçilerine de teşekkür etti.

KIRIK İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRMİŞTİ Merve Özbey, kazanın ardından hakkında çıkan "kırık" haberlerini de daha önce yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, herhangi bir kırık olmadığını belirterek, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki böyle bir düşüşün ardından kırık olmaması gerçekten büyük bir şans. Kırığımız yok, ufak bir bağ zedelenmesi var. Her gün fizik tedaviyle bu süreci atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.