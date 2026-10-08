Afyonkarahisar'daki korkutan konser kazası sonrası Merve Özbey'den ilk müjde: "Dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık"
Afyonkarahisar’da katıldığı festivalde sahneye ara verdiği sırada merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan ünlü popçu Merve Özbey, hayranlarını korkutan talihsiz kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bağ zedelenmesi teşhisi konulan güzel şarkıcı, İstanbul’daki yoğun fizik tedavi sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Afyonkarahisar'da katıldığı bir festivalde sahne alan Merve Özbey, konser arasında talihsiz bir kaza geçirmişti.
OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE
Sahneden inerken dengesini kaybederek merdivenlerden düşen ünlü şarkıcıya ilk müdahale olay yerinde yapılmış, ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.
İlk etapta kolundan yaralandığı öne sürülen Özbey, daha sonra asıl sorunun ayağında olduğunu açıklamış ve tedavisine devam etmek üzere İstanbul'a dönmüştü.
"ÇOK ŞÜKÜR ÇOK İYİYİM"
Tedavi süreci devam eden Merve Özbey, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı, fizik tedavinin ardından büyük ölçüde iyileştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Efendim herkese günaydın. Çok şükür çok iyiyim. Bu sabah çok iyi uyandım. Mesaj atan, arayan, soran bütün herkesten Allah razı olsun. Vallahi dualarla ve fizik tedaviyle bu işi başardık. Hiçbir problem kalmadı çok şükür."
"HER ŞEY YOLUNDA ADIM ATABİLİYORUM"
Tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan doktoruna da teşekkür eden Özbey, artık günlük hareketlerini rahatlıkla yapabildiğini söyledi:
"Yoğun fizik tedaviler ve evde verdiği sistemlerle ayaktayım. Her şey yolunda, adım atabiliyorum, merdiven çıkabiliyorum. Hiçbir şey kalmadı denecek kadar bitti. Çok şükür bunu da atlattık."
TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR
Özbey, kendisine destek mesajı gönderen takipçilerine de teşekkür etti.
KIRIK İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRMİŞTİ
Merve Özbey, kazanın ardından hakkında çıkan "kırık" haberlerini de daha önce yalanlamıştı.
Ünlü şarkıcı, herhangi bir kırık olmadığını belirterek, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki böyle bir düşüşün ardından kırık olmaması gerçekten büyük bir şans. Kırığımız yok, ufak bir bağ zedelenmesi var. Her gün fizik tedaviyle bu süreci atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Özbey, Afyonkarahisar'daki konserinde verdiği ara sırasında merdivenlerden düşmüştü.
Kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Dün konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. İlk müdahale Afyon'da yapıldı. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Haberlerde kol denmiş ama ayak maalesef." demişti.
TALİHSİZ KAZAYI GERİDE BIRAKTI
Ünlü şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek konserlerine mümkün olan en kısa sürede dönmek istediğini de ifade etmişti.
Yoğun fizik tedavi sürecinin ardından yeniden yürüyebildiğini ve merdiven çıkabildiğini açıklayan Özbey, yaşadığı talihsiz kazayı büyük ölçüde geride bıraktığını duyurdu.