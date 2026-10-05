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Merve Özbey konser arasında merdivenlerden düştü: "Kol denmiş ama ayak maalesef"

Merve Özbey, sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Konser molasında merdivenlerden düşen başarılı sanatçının yardımına ilk olarak sahne ekibi ve sağlık görevlileri koştu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ve ardından İstanbul’a sevk edilen Özbey, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Merve Özbey konser arasında merdivenlerden düştü: "Kol denmiş ama ayak maalesef"

2 Ekim'de başlayan 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde sahne alan Merve Özbey, talihsiz bir kaza yaşadı.

Merve Özbey, 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde konser verdiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Merve Özbey, 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde konser verdiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Konser sırasında ara verdiği sırada merdivenden düşen ünlü şarkıcının yardımına sahne ekibi koştu.

Özbey, ekip arkadaşlarının desteğiyle ayağa kaldırılarak sahne arkasındaki özel araca götürüldü.

Merve Özbey konser arasında merdivenlerden düştü: "Kol denmiş ama ayak maalesef"-3

İLK MÜDAHALE AFYON'DA

Sanatçıya ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ardından kontrol amacıyla hastaneye götürülen Özbey'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merve Özbey konser arasında merdivenlerden düştü: "Kol denmiş ama ayak maalesef"-4

"KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF"

İlk kontrollerin ardından İstanbul'a dönen Merve Özbey, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özbey, "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Merve Özbey konser arasında merdivenlerden düştü: "Kol denmiş ama ayak maalesef"-5

KISA SÜRE İÇİNDE SAHNELERE DÖNME PLANI

Yaşadığı kazayla hayranlarını endişelendiren Merve Özbey'in tedavisinin ardından en kısa sürede sahnelere dönmeyi planladığı belirtildi.

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