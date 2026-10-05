Merve Özbey konser arasında merdivenlerden düştü: "Kol denmiş ama ayak maalesef"
Merve Özbey, sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Konser molasında merdivenlerden düşen başarılı sanatçının yardımına ilk olarak sahne ekibi ve sağlık görevlileri koştu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ve ardından İstanbul’a sevk edilen Özbey, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
2 Ekim'de başlayan 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde sahne alan Merve Özbey, talihsiz bir kaza yaşadı.
MERDİVENDEN DÜŞTÜ
Konser sırasında ara verdiği sırada merdivenden düşen ünlü şarkıcının yardımına sahne ekibi koştu.
Özbey, ekip arkadaşlarının desteğiyle ayağa kaldırılarak sahne arkasındaki özel araca götürüldü.
İLK MÜDAHALE AFYON'DA
Sanatçıya ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Ardından kontrol amacıyla hastaneye götürülen Özbey'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF"
İlk kontrollerin ardından İstanbul'a dönen Merve Özbey, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özbey, "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.
KISA SÜRE İÇİNDE SAHNELERE DÖNME PLANI
Yaşadığı kazayla hayranlarını endişelendiren Merve Özbey'in tedavisinin ardından en kısa sürede sahnelere dönmeyi planladığı belirtildi.