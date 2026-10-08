A.B.İ. dizisinin yıldızı Altın Yenge eridi! Kilo verme sırrını açıkladı: "Büyük bir disiplin"
atv’nin sevilen dizisi A.B.İ.’de Altın Yenge karakteriyle fırtınalar estiren usta oyuncu Toprak Sağlam son dönemdeki değişimleriyle magazin gündemini salladı. Kilo verme sürecinde hiçbir zayıflama iğnesi ya da ilacı kullanmadığını vurgulayan Toprak Sağlam, 2 yıla yayılan disiplinli spor ve diyet sırrını paylaştı.
atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde Altın Yenge karakterini canlandıran Toprak Sağlam, son dönemdeki değişimiyle dikkat çekti.
DEĞİŞİMİN ARDINDAN YATAN DÜZEN
Kilo verme sürecinde iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadığını belirten Sağlam, değişiminin arkasında spor ve beslenme düzeninin olduğunu söyledi.
"2 YILA YAKIN SÜRDÜ"
Toprak Sağlam, kilo verme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü."
GİZEM TUNCER 26 KİLO VERDİ
Şarkıcı Gizem Tuncer de verdiği kilolarla gündeme gelen isimlerden biri oldu. 26 kilo verdiğini açıklayan Tuncer, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
Tuncer, "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım." ifadelerini kullandı.
"PANKREAS ENZİMLERİM BOZULDU"
Doktorunun kendisine iğne yazdığını belirten şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uygulamayı bıraktığını söyledi.
Tuncer, "Doktorum iğne yazdı ancak pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu. Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum." dedi.
A.B.İ. SETİNDEN PAYLAŞIM
Öte yandan Toprak Sağlam, sosyal medya hesabından A.B.İ. setinden bir video da paylaştı.
Oyuncu paylaşımına, "Bu kocaman ailemde herkesi kalbinden öpüyorum. Sürpriz sonlu film şeridi." notunu düştü.