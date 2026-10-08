"2 YILA YAKIN SÜRDÜ"

Toprak Sağlam, kilo verme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü."